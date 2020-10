Reclamen el retorn de la indemnització pagada a Florentino Pérez pel tancament del Castor

El Síndic de Greuges ha reclamat, novament, el retorn de la indemnització pagada a l'exconcessionària Escal UGS, filial del grup ACS, per fer efectiva la seva renúncia al fracassat projecte Castor. Ho fa després que aquest dijous es fes pública la sentència del Tribunal Constitucional que obliga l'Estat espanyol a retornar els 1.350 milions d'euros que Santander, Caixabank i Bankia van prestar per fer efectiva l'operació a canvi dels dret de cobrament a càrrec del sistema gasista durant 30 anys. El Síndic ha recordat que la indemnització aprovada pel govern del PP es va fer efectiva "de forma immediata i sense verificar prèviament" que es complien les condicions perquè l'exconcessionària la rebés."El Síndic no qüestiona el dret de les entitats financeres al compliment de les condicions creditícies acordades al seu dia, sinó que reclama la devolució de la indemnització que es va pagar de manera immediata a la paralització de la plataforma, sense comprovar que es complien les condicions establertes en el mateix títol concessional i que el Tribunal Suprem ja va recordar al seu dia que eren requisit per rebre la indemnització", ha argumentat en un comunicat la institució.Segons precisa, un d'aquests requisits era que no hi hagués negligència de la concessionària en la posada en marxa i funcionament del magatzem de gas submarí que aquest fos retornar en condicions d'operativitat. "No només no es va verificar el compliment d'aquestes condicions, sinó que quan hi ha hagut evidències que la causa dels terratrèmols era la injecció de gas a la plataforma i que no era viable el seu funcionament ─així ho acredita l'informe tècnic encarregat a l'MIT pel Govern de l'Estat─ no s'han iniciat actuacions per recuperar la indemnització pagada al seu dia", ha lamentat.També apunta que la sentència del Tribunal Constitucional de desembre de 2017 no només va anul·lar la previsió repercutir en els consumidors, a través de la factura de gas, el pagament de la indemnització i els interessos generats pel crèdit bancari, sinó també la disposició que establia el pagament de la compensació la societat controlada per Florentino Pérez. El Síndic subratlla que aquesta sentència encara "no ha estat executada pel que fa referència a l'anul·lació de la compensació pagada", atès que l'Estat no ha retornat els diners als consumidors.En el cas que, finalment, les entitats financeres acabin cobrant el préstec com apunta el Suprem, recorda que s'haurà de pagar a càrrec dels pressupostos públics –"el conjunt de la ciutadania", precisa- si no s'acaba acordant la restitució de la indemnització.

