El cineasta català Fernando Pomares guanya el premi al millor curt a la Seminci per «El Mártir»

El cineasta català Fernando Pomares ha guanyat el premi al millor curtmetratge a la 65a Setmana Internacional de Cinema de Valladolid, la Seminici, per El Màrtir. El film, rodat en àrab, s'ha endut l'Espiga d'Or per films de curta durada i el premi al millor curt europeu per la història de dos germans sirians que migren a Occident.Pomarès ha expressat "màxima alegria" i un "orgull enorme" per rebre un guardó d'un festival que ha projectat cinema que ha estimat "tant". En el discurs d'acceptació del premi, ha agraït l'esforç de fer un festival presencial. "Per molt que les plataformes digitals ajudin a mantenir el cinema sense trobada no hi ha realitat. Estic molt agraït que 'El Màrtir' sigui una realitat", ha dit el creador lleidatà.L'altre toc català al palmarès del festival ha sigut la pel·lícula d'animació 'Josep', l'òpera prima del director francès Aurel que retrata la vida del dibuixant i sindicalista Josep Bartolí. El també dibuixant a 'Le Monde' s'ha endut ex aequo el premi Ribera de Duero al millor director per la seva primera pel·lícula; juntament amb l'eslovac Ivan Ostrochovský per 'Servants'. El llargmetratge arribarà a les sales de l'Estat el 4 de desembre de la mà de la plataforma Filmin.Amb tot, la guanyadora indiscutible ha sigut l'hongaresa 'Preparations to be together an unknown period of time', que s'ha endut l'Espiga d'Or de la 65a edició del festival. A més, la seva directora, Lili Horvat, s'ha emportat el premi Pilar Miró al millor nou director i el guardó a la millor actriu ha sigut per la protagonista, Natasa Stork. El film narra la història de la Márta, una neurocirurgiana de 40 anys que deixa enrere una carrera brillant als Estats Units per tornar a Budapest amb l'home que estima, però quan es troben, l'home afirma que no l'ha vist mai.L'Espiga de Plata ha sigut pels bessons Tarzan i Arab Nasser per 'Gaza mon amour', la seva segona pel·lícula, i la cinta que representarà Palestina als Òscars.El jurat ha estat integrat pel productor britànic Peter Beale; la guionista espanyola Alicia Luna; el productor Antonio Pérez; el productor i distribuïdor francès Stéphane Sorlat, i l'actriu espanyola Emma Suárez.

