Mor l'actor Sean Connery als 90 anys

L'actor escocès Sean Connery ha mort als 90 anys, segons informa la cadena BBC. Famós per ser el primer que va encarnar el conegut espia James Bond a la gran pantalla, Connery deixa rere seu una estela de grans papers i pel·lícules com Els intocables d'Eliot Ness, per la qual va aconseguir l'Òscar a millor intèrpret de repartiment.Alguns dels altres papers pels quals Connery és recordat són els del monjo detectiu a la pel·lícula El nom de la rosa de Jean Jacques Annaud i pel qual va ser guardonat per l'Acadèmia Britànica de Cinematografia.Més enllà de ser premiat amb la famosa estatueta d'or, Connery també va ser guardonat amb dos Bafta i tres Globus D'Or.

