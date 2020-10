Ponsa assegura que «la cultura tornarà a obrir» quan la taxa de reproducció arribi al 0,9

La consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, ha afirmat aquest dissabte que "la cultura tornarà a obrir quan la taxa de reproducció del coronavirus arribi al 0,9" a Catalunya.En una entrevista al Via lliure de RAC1 , Ponsa ha afirmat que això podria arribar d'aquí a 15 dies o tres setmanes com a màxim, gràcies a l'aplicació de les noves mesures de contenció de la Covid-19, que han implicat l'anul·lació de tots els actes culturals tot i que, com ha reconegut, "la cultura ho ha fet molt bé: no hi ha hagut cap rebrot a cap acte cultural". "L'autoritat en l'àmbit sanitari és la que mana", ha dit.Amb relació als 17,2 milions d'euros que el Govern destinarà al sector cultural, la consellera ha remarcat que es pactaran amb el mateix sector, i es destinaran a "allò que pugui passar" durant aquest pròxim mes, però que si es decreta abans la reobertura, no es necessitaran íntegrament.

