Detingut per justificar l'assassinat del professor francès i cridar a fer més atacs terroristes

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a Barcelona un home per un presumpte delicte d'enaltiment del terrorisme i un d'incitació a cometre delictes de terrorisme.L'home publicava missatges a les xarxes socials on enaltia els atacs i incitava a cometre'n més, i va defensar i justificar l'atemptat terrorista perpetrat contra un professor francès el passat 16 d'octubre per mostrar la caricatura de Mahoma a classe per parlar sobre la llibertat d'expressió.L'operació policial es va iniciar en el marc de l'estudi i monitoratge de les xarxes socials que s'utilitzen com a altaveu de discursos extremistes de base gihadista. Els Mossos expliquen que el detingut feia servir els seus perfils virtuals per compartir publicacions de xeics extremistes i d'altres usuaris que tenien per objectiu difondre un missatge "clar i d'inqüestionable legitimació de l'assassinat del professor francés fins hi tot de fer una crida a realitzar actes de revenja contra aquells que faltin al respecte al profeta". A més, també insistia en la necessitat de promoure la gihad i proclamar un califat mundial.La investigació s'ha desenvolupat sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció 3 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Després de passar aquest dissabte a disposició judicial, el jutge ha decretat llibertat amb mesures cautelars d'obligació de presentar-se cada quinze dies al jutjat i la retirada del passaport.