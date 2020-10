Xavier Vendrell: «La Guàrdia Civil no paeix que l'1-O els passéssim la mà per la cara»

L’exconseller d’ERC, Xavier Vendrell, detingut aquesta setmana per la Guàrdia Civil en l’operació Volhov, ja ha rebut els escrits d’acusació i els informes del cos policial, en què se l’involucra en una suposada trama de corrupció urbanística, tràfic d’influències i d’estar darrere de Tsunami Democràtic.

Unes acusacions que, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha assegurat que són “infundades” i que formen part “d’una causa general contra l’independentisme”. Vendrell, que va quedar ahir

L’exconseller d’ERC també creu que el principal motiu per haver-lo investigat és haver format part de “l’estat major” del Procés i haver col·laborat en l’organització del referèndum de l’1-O, ja que la Guàrdia civil “no paeix que els vam passar la mà per la cara”, i per això el segueixen des de l’any 2016, com ha explicat en l’entrevista. Vendrell assegura que tenen “milers d’hores de gravacions telefòniques”, i micròfons als dos cotxes que tenen a casa.

Finalment, Xavier Vendrell ha negat que existís una trama per finançar l’exili de Carles Piugdemont i que fos part de la “cúpula” de Tsunami Democràtic, ja que “és un moviment sorgit de les bases independentistes”.

Vendrell no ha volgut entrar en detalls de les altres acusacions del jutge sobre les suposades irregularitats en el complex de Villa Bugatti de Cabrera de Mar.

en llibertat sense mesures cautelars , ha afirmat també que “anirem desmuntant una per una” totes aquestes acusacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor