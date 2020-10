Altres notícies que et poden interessar

L'evolució de la Covid ha obligat a endurir les restriccions a Catalunya, una tendència que va en consonància amb la resta de països d'Europa com ara França, que ha confinat un altre cop la seva població. Malgrat ja faci 15 dies que es van aplicar les primeres mesures (tancament de bars i restaurants) les dades de la pandèmia al país segueixen sent altes . Unes xifres sobre les quals ha avisat el metge i investigador Salvador Macip: "Si no extremem les precaucions, anem cap a un confinament".En una entrevista a El Suplement, el doctor avisa que potser s'està fent "una mica tard" amb les mesures. En aquest sentit, apunta que ja fa més de 15 dies del tancament de bars i restaurants, però que la disminució de l'impacte de la Covid segueix sent baix.Respecte a les noves restriccions que han entrat en vigor aquest cap de setmana, Macip assegura que els propers dies caldrà fixar-se en la R i el nombre de persones ateses als hospitals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor