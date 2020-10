Catalunya suma més de 6.000 nous positius i el risc de rebrot ja supera els 900 punts

CONTAGIS 262.542 (+6.212) INGRESSATS 2.411 (-23) UCI 463 (+16) DEFUNCIONS 14.024 (+16) Rt 1,26 (-0,03) RISC DE REBROT 904 (+22) Actualització: 30/10/2020

El risc de rebrot torna a repuntar a Catalunya el primer cap de setmana que entren en vigor les noves restriccions del Govern. Després d'uns dies en què s'havia registrat una caiguda, aquest dissabte la xifra ha tornat a repuntar sumant 22 nous punts, superant la barrera dels 900. Al mateix temps, segueix baixant lentament la velocitat de contagi (Rt), d'1,29 a 1,26.La taxa de contagis per cada 100.000 habitants se situa a 402,63. Els nous positius són 5.597 i el total s'eleva a 256.330. Als hospitals els nous ingressos han disminuït en comparació als dies anteriors, i avui el balanç surt negatiu, passant dels 2.434 d'ahir a 2.411. Per contra, el nombre de persones a l'UCI segueix pujant, amb 16 més respecte ahir, ascendint en total a 463 persones.En les darreres 24 hores el Departament de Salut ha sumat al balanç 16 noves morts per coronavirus. El total de defuncions des de l'inici de la pandèmia a 14.024.

