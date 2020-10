VÍDEOS Aldarulls a Barcelona durant les protestes contra les restriccions contra la Covid

Qui en treu profit d aquests aldarulls, potser la extrema dreta.... Ull!!! pic.twitter.com/P2Z87J5LYE — Montse Serra Sunyer (@serra_sunyer) October 31, 2020

Durant els aldarulls d’aquest vespre, al carrer Canuda un grup de joves ha rebentat la persiana del @Decathlon. S'han endut bicis i patinets.pic.twitter.com/w5JPkMAxqH — David Torrents (@torrents_d) October 30, 2020

Un segon establiment saquejat a Barcelona aquesta nit aprofitant el caos dels aldarulls. Una botiga de calçat esportiu Foot Locker al carrer Pelai.pic.twitter.com/IoiroHXE4c — David Torrents (@torrents_d) October 30, 2020

Los llaman "negacionistas".



Son trabajadores en el paro, padres sin nómina para alimentar a sus hijos, autónomos que no tienen trabajo y que hoy han visto su cuota aumentada.



Españoles corrientes de Barcelona, hasta las narices de ser encarcelados y condenados a la miseria. pic.twitter.com/UnftZB99sW — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) October 30, 2020

El centre de Barcelona ha estat escenari aquest divendres a la tarda d'un seguit d'aldarulls i enfrontaments entre els participants d'una concentració de rebuig a les restriccions per la Covid-19. El darrer balanç dels Mossos d'Esquadra, xifra en 12 els detinguts durant la nit, dos d'ells menors.El altercats han deixat imatges que feia temps que no es veien: contenidors creamts i corredisses dels Mossos, fins i tot s'ha vist als agents fent ús de la tècnica del carrusel.Durant l'enfrontament amb la policia es van llançar petards, pots de fum i tanques de seguretat contra els antiavalots. Un cop dispersada la manifestació també s'han difós per les xarxes imatges de saquejos a alguns establiments, com ara el Decathlon de Ciutat Vella.El líder a Catalunya del partit d'extrema dreta Vox, Ignacio Garriga, intentant instrumentalitzar els fets, reivindicava com la manisfestació com a pròpia del partit.

