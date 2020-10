Els Mossos atribueixen a grupuscles d'extrema dreta els aldarulls al centre de Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

El director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha atribuït a grupuscles d'extrema dreta els aldarulls "molt violents" d'aquest divendres al centre de Barcelona , després d'una concentració de protesta contra les restriccions per la Covid. Hi ha almenys set detinguts i un parell de ferits.Inicialment la concentració es desenvolupava amb normalitat, però s'hi han anat afegint grups de diferent signe fins a arribar a unes 1.500 persones. Ferrer ha explicat a Catalunya Ràdio que dels últims d'incorporar-se han estat els grups d'extrema dreta que han acabat causant els aldarulls posteriors. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha dit en un tuit que els Mossos perseguiran els que avui han practicat la "violència extrema" al centre de Barcelona."Cap espai ni concessió als que busquen la desestabilització practicant violència extrema en un moment tan crític en la lluita contra la covid-19", ha escrit el conseller, que ha afegit: "Els Mossos investigaran i perseguiran els que avui han practicat la violència extrema a la Via Laietana i carrers adjacents".Segons ha explicat Ferrer, els grupuscles d'extrema dreta anaven preparats per fer llançaments amb pirotècnia a la línia policial. En aquest moment, ha afegit, els manifestants inicials han marxat, i la policia n'ha hagut d'escortar algun que volia abandonar l'indret.Després han començat els enfrontaments, les càrregues policials, les barricades i els contenidors cremats, en un escenari de xocs múltiples als carrers de Ciutat Vella. Ferrer ha explicat que els protagonistes dels aldarulls han exercit una violència "molt contundent, desmesuradíssima i en un moment que és crític per al país".

