VÍDEO Pugen a 14 els detinguts, 2 d'ells menors, en els violents aldarulls al centre de Barcelona

El director general de la Policia ha explicat a @rac1 que en els aldarulls d'ahir a Barcelona es van detenir 14 persones i van haver 23 policies ferits lleus, 20 @mossos i 3 @barcelona_GUB — Mossos (@mossos) October 31, 2020

Los llaman "negacionistas".



Son trabajadores en el paro, padres sin nómina para alimentar a sus hijos, autónomos que no tienen trabajo y que hoy han visto su cuota aumentada.



Españoles corrientes de Barcelona, hasta las narices de ser encarcelados y condenados a la miseria. pic.twitter.com/UnftZB99sW — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) October 30, 2020

El centre de Barcelona ha estat escenari aquest divendres a la tarda d'un seguit d'aldarulls i enfrontaments entre els participants d'una concentració de rebuig a les restriccions per la Covid-19. El darrer balanç dels Mossos d'Esquadra, xifra en 12 els detinguts durant la nit, dos d'ells menors.A banda de les detencions, segons informen els Mossos, també hi ha hagut una trentena de persones ferides, entre elles 46 agents de policia, cap greu. També s'han comptabilitzat almenys dos saquejos a establiments comercials, un d'ells el Decathlon de Ciutat Vella. Als danys de les protestes també s'hi sumen dues furgonetes policials inutilitzades i diversos vehicles policials danyats.L'acte va començar ahir a les sis de la tarda i, segons la Guàrdia Urbana, va reunir unes 1.500 persones de signes molt diversos, persones amb negocis afectats per les restriccions o també negacionistes del coronavirus i ultres.Durant una hora van llançar petards, pots de fum i altres objectes, però cap a tres quarts alguns dels concentrats van començar a tirar objectes més contundents i tanques de seguretat contra els antiavalots de la policia catalana. Va ser aleshores quan els Mossos van carregar per dissoldre els manifestants.La policia va dispersar els concentrats i en va arraconar alguns a l'entorn del carrer Jaume I. Molts, però, van fugir corrent cap a Via Laietana, i els Mossos van començar a perseguir-los amb les furgonetes fent la tècnica del carrusel. A la plaça d'Urquinaona també hi va haver alguns aldarulls, amb llançaments de pedres contra la línia policia i barricades amb flames.El líder a Catalunya del partit d'extrema dreta Vox, Ignacio Garriga, reivindicava ahir nit la manifestació com a pròpia de la formació.

