VÍDEO Aldarulls en una manifestació contra les restriccions anti-Covid a Barcelona

Españoles corrientes de Barcelona, hasta las narices de ser encarcelados y condenados a la miseria. pic.twitter.com/UnftZB99sW — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) October 30, 2020

El centre de Barcelona ha estat escenari aquest divendres a la tarda d'un seguit d'aldarulls i enfrontaments entre els participants d'una concentració de rebuig a les restriccions per la Covid-19 i els Mossos d'Esquadra, que han detingut almenys cinc persones. L'acte ha començat cap a les sis de la tarda i, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit unes 1.500 persones de signes molt diversos, persones amb negocis afectats per les restriccions o també negacionistes del coronavirus i ultres.Durant tota l'hora han llançat petards, pots de fum i altres objectes, però cap a tres quarts alguns dels concentrats han començat a tirar objectes més contundents i tanques de seguretat contra els antiavalots de la policia catalana. Ha estat aleshores quan els Mossos han carregat per dissoldre els manifestants.La policia ha dispersat els concentrats i n'ha arraconat alguns a l'entorn del carrer Jaume I. Molts, però, han fugit corrent cap a Via Laietana, i els Mossos han començat a perseguir-los amb les furgonetes fent la tècnica del carrusel. A la plaça d'Urquinaona també hi ha hagut alguns aldarulls, amb llançaments de pedres contra la línia policia i barricades amb flames.El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha reivindicat com a pròpia del partit ultra la manifestació.

