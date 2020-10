Oriol Mitjà anuncia una alta efectivitat dels tests ràpids fins i tot en asimptomàtics

#TestAntigenPanbio:

Hem trobat una sensibilitat del 90% i una especificitat del 99% de la prova



-La Sensibilitat per a persones amb alta càrrega viral (Ct <25) és 99% i moderada (Ct 25-29) és 90%

-Funciona igual per simptomàtics que per asimptomàtics

-Vam usar escovilló nasal pic.twitter.com/q6rSdl4mFJ — Oriol Mitjà (@oriolmitja) October 30, 2020

Després de la reivindicació dels tests d'antígens durant les últimes setmanes, aquest divendres Oriol Mitjà ha fet públic el resultat d'un estudi sobre l'eficiència dels que desenvolupa Abbott, anomenats Panbio. L'anàlisi del producte ha determinat que té una sensibilitat del 90% i una especificitat del 99%.Els resultats exposats per Mitjà, que assegura que publicarà l'informe aquest cap de setmana, demostren un 99% de sensibilitat per a les persones amb la càrrega viral més alta i un 90% si és moderada.L'investigador ha revelat també que la prova, que es va realitzar amb un escovilló nasal per a l'estudi, funciona "igual" per simptomàtics que per asimptomàtics, fet que és especialment important per consolidar-se com una eina útil per frenar els contagis i reobrir activitats actualment paralitzades pel risc que comporten.Mitjà ha insistit constantment en la necessitat d'utilitzar tests d'antígens per poder dur a terme activitats que, sense aquestes proves ràpides, s'han de tancar per l'elevat risc que suposen. Al mateix temps, l'investigador posa en valor la comoditat i rapidesa que ofereixen.

