Trilla alerta d'una situació «molt complicada» que «s'acosta a nivells crítics»

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha admès en declaracions a l'ACN que les restriccions decretades pel Govern -que, entre d'altres, estableixen un confinament municipal durant els caps de setmana- són "dures" i "difícils de complir", però ha subratllat que poden servir "només si tots i cadascun de nosaltres les seguim estrictament".Trilla ha alertat que la situació clínica i epidemiològica és "molt complicada" i "s'acosta a nivells crítics", fins al punt que el sistema sanitari "pot entrar en pocs dies o setmanes en una etapa de saturació". Per això ha demanat complir les restriccions per "aturar la corba de contagis" i "evitar aquest greu risc de fallida" del sistema sanitari.Segons l'epidemiòleg, una de les conseqüències més rellevants de la saturació del sistema sanitari amb pacients amb Covid-19 és que es deixa d'atendre la ciutadania que té altres patologies. També ha recordat que les mesures de confinament recomanades pel Govern van adreçades a "reduir la mobilitat, els contactes, i per tant, el risc que contagiem i que ens contagiem".

