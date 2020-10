Ajornat el judici contra sis militants d'Arran per una acció el 2017 a la seu del PP

El judici contra sis militants d'Arran previst per la setmana vinent s'ha ajornat perquè un dels pèrits no pot assistir a la vista oral, segons ha pogut saberEl jutge de l'Audiència de Barcelona ha acceptat la petició de la defensa, que n'havia demanat la suspensió. El judici es farà el 3 de març de l'any que ve. Els sis joves s'enfronten a una multa de fins a 36.000 euros en total per una roda de premsa a la seu del PP l'any 2017 en el marc de la campanya pel referèndum. La Fiscalia els acusa d'un delicte de desordres públics i el PP, que ja no està personat a la causa, va arribar a demanar fins a sis anys de presó.La defensa va demanar la suspensió abans de celebrar la vista oral per evitar desplaçaments amb motiu del coronavirus. En altres circumstàncies, la vista s'hauria pogut suspendre el mateix dia, però el jutge ha optat per evitar que les parts es personin a la sala, on difícilment es poden mantenir les distàncies de seguretat. El pèrit que no ha pogut assistir era important perquè és qui acredita unes despeses que argumenta la Fiscalia en relació a l'acció d'Arran d'ara fa tres anys.Malgrat que ja no hi ha risc de presó perquè el PP es va retirar de la causa, fonts d'Arran consideren que la multa de 36.000 euros és desorbitada i amenaça d'arruïnar els acusats. Apunten, a més, que tot plegat forma part d'una campanya per assenyalar i desactivar l'esquerra independentista, en aquest cas Arran, una organització juvenil vinculada a la CUP. La defensa sosté que l'acusació de desordres públics no s'aguanta, perquè en cap moment es va alterar la pau social ni es va afectar la convivència, requisits indispensables per a aquest delicte.

