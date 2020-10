Budó cessa la delegada de Presidència a la Catalunya Central: «Segueix la purga del PDECat»

Ivet, gràcies per la teva feina a favor del territori i de la Catalunya Central i dels seus municipis. Els alcaldes, regidors i societat civil guardaran un bon record d’una persona com tú, lleial, compromesa, formada, apassionada i clau a l’1 Oct. Gracies en nom @Pdemocratacat https://t.co/x29DOdiHic — David Bonvehí (@davidbonvehi) October 30, 2020

La consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó, ha cessat aquest divendres la directora dels Serveis Territorials de Presidència a la Catalunya Central, Ivet Castaño, en el que és un nou episodi del conflicte obert que mantenen Junts i el PDECat a nivell de país i que està implicant l'expulsió dels alts càrrecs de la formació neoconvergent del Govern.Si més no així ho entén l'afectada, Ivet Castaño, en conversa amb, i ho ha ratificat l'exconsellera i propera candidata pel PDECat el 14-F, Àngels Chacón, en una piulada. Castaño ha anunciat el seu cessament a Twitter assegurant que seguirà "treballant amb determinació per al país" i ha rebut mostres de suport de diversos dirigents del seu partit.La que també és presidenta comarcal del PDECat al Bages s'ha mostrat dura amb la decisió del Govern. "Segueix la purga del Govern als militants del PDECat", ha afirmat tot assegurant que confiava que el conflicte "no baixés al nivell de direccions territorials del Govern o que esperessin com a mínim fins a l'inici de la campanya". Castaño atribueix el seu cessament a que "el Bages és una de les comarques on més ha resistit el PDECat" l'opa del partit de Puigdemont. El president del PDECat, David Bonvehí, és de la comarca, però també el secretari d'Organització de Junts, David Saldoni, que va ser alcalde de Sallent.L'exconsellera Àngels Chacón, que serà candidata del PDECat a les eleccions del 14 de febrer, ha repiulat Castaño recordant que és la presidenta del PDECat al Bages. "No cal dir res més", s'ha limitat a comentar. Bonvehí també li ha fet arribat el seu suport.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor