Desmantellen una organització dedicada a robar en suites d'hotels de luxe

L'Equip de Policia Judicial de Gandia i l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil d'Oliva (País Valencià) han desmantellat, amb la detenció de dues persones i la investigació d'una tercera, una organització suposadament dedicada a robar en suites d'hotels de luxe de València, Barcelona i Girona, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.Als detinguts se'ls considera presumptes autors dels delictes de robatori amb força, pertinença a organització criminal i falsedat documental en l'àmbit nacional. Els arrestos s'han portat a terme en el marc de l'operació "Putt-Gowl".Aquesta organització delictiva, estava formada per una sèrie de jerarquies, on un executava materialment el fet i la resta s'encarregava de la logística i de donar sortida als objectes robats.En 2019, fruit de les investigacions, es va poder identificar un dels autors de l'organització pel robatori comès en un hotel de luxe de Barcelona, ​​on van aconseguir fer-se amb un botí de més de 100.000 euros.Del resultat de la investigació s'ha pogut detenir dos homes de 42 i 60 anys i investigar a una dona de 23 per la seva presumpta implicació en diversos delictes de robatori amb força en les coses, pertinença a organització criminal i falsedat documental, comesos per Espanya, en concret a les províncies de València, Barcelona i Girona.Els agents van aconseguir recuperar diversos dels efectes personals i documentació de les víctimes, que van ser lliurats i reconeguts pels afectats com a seus. Les diligències han estat lliurades al jutjat d'Instrucció número 1 d'Alacant.

