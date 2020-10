"Està molt bé es demani la llibertat pels presos polítics però amb la mà del darrere es fa el mateix que l'estat espanyol"

- Quan va passar?



- Va ser durant el mes d'abril, en ple confinament. Em van demanar documents interns de l'assemblea.



- En quin moment va saber que no era l'única persona afectada?



- Primer ho vam comentar amb Arran nacional i aleshores vam saber que el seu portaveu també havia rebut un mail on demanaven informació confidencial. Parlant amb altres col·lectius vam veure que el problema era molt més gros.



- Per què creu que van contactar amb vostè?



- Jo crec perquè soc una de les cares públiques de l'assemblea de Sant Cugat. He fet columnes d'opinió i he estat més visible.



- Va contestar el correu?



- No, no vaig contestar el correu però l'operació no va ser aïllada perquè es va repetir en altres col·lectius. Hi havia operació i intenció.



- Segons la investigació, dues de les IP detectades rere la trama són dels Mossos d'Esquadra i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.



- És una mostra persecució política i desgraciadament, a la Generalitat també hi ha clavegueres. Està molt bé es demani la llibertat pels presos polítics però amb la mà del darrere es fa el mateix que l'estat espanyol. A més a més, veiem que el nou conseller d'Interior, Miquel Sàmper, no ha fet autocrítica ni ha marcat cap mena de distància amb l'anterior, Miquel Buch. Segueixen actuant de la mateixa manera.



- Quina informació creu que estaven buscant?



- Informació general, ens demanaven documents amb informació interna de l'assemblea.



- En quin punt es troba la causa?



- Des de totes les organitzacions implicades, s'han presentat querelles criminals per suplantació a través d'Alerta Solidària, que porta el cas. Fins i tot algunes persones ho han fet com a persona física. En el meu cas, ha sigut a través de l'assemblea local.



- Li va sorprendre la situació?



- Anem sempre amb molt de compte perquè ja sabem com juguen i quina és la situació que hi ha amb els Mossos d'Esquadra. La repressió està a l'ordre del dia. Acostumem a seguir consells antirrepressius però és bastant evident que s'ha fet per seguir engreixant els fitxers d'informació dels Mossos.



- A què es refereix?



- A aconseguir informació de persones, la seva trajectòria i militància que no poden accedir d'altres maneres perquè no han comès cap delicte. Però nosaltres seguirem sense por en la repressió, no ens aturaran. Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te subscriptor

Diverses entitats de l'esquerra independentista com Arran, la CUP, Endavant, Vilaweb o el Sindicat de Llogateres, han denunciat que els han suplantat adreces de correu electrònic. Aquesta setmana La Directa ha fet públic un reportatge d'investigació del cas que posa de manifest que els fets s'haurien executat des del complex de Mossos d'Esquadra a Sabadell i des del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.Una d'aquestes persones és l'Enric López i una de les entitats afectades és Arran Sant Cugat. Des dehem parlat amb ell per conèixer com va saber que l'estaven suplantant i per què.- Fa uns mesos vaig rebre un correu electrònic on algú es feia passar per l'assemblea d'Arran Sant Cugat, de la qual formo part. En el mail demanaven informació sobre el col·lectiu.- Em va estranyar el procediment perquè no era l'habitual en aquests casos. Aleshores vaig preguntar als companys i ningú havia enviat el correu. A més a més, era una adreça de correu estranya, era tot molt evident.