Àltima organitza dues cerimònies virtuals en record als difunts el dia de Tots Sants

Tenint en compte les noves restriccions per la pandèmia, l'empresa Àltima organitza per al dia de Tots Sants, 1 de novembre, dues cerimònies online en record als difunts.Les celebracions tindran lloc a les 18 hores i seran accessibles des de les pàgines web d’Àltima i del Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques.D’una banda, hi haurà l’opció de poder connectar-se a la tradicional Missa de Tots Sants en streaming, que es retransmetrà sense públic presencial des del tanatori L’Hospitalet Ronda. De l’altra, també se celebrarà un homenatge en record als difunts, obert a totes les creences, des del marc del Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques.Amb aquests formats no presencials de les dues cerimònies, Àltima vol facilitar que totes les persones que ho desitgin puguin retre un homenatge als seus difunts des de casa, en un any especialment complicat emocionalment per a les famílies que han patit una defunció en el difícil context de la Covid-19.Àltima és el grup català líder en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris de la demarcació de Barcelona. Amb més de 300 anys d'experiència al sector funerari i un equip humà de 400 professionals, Àltima dóna cobertura actualment a 190 poblacions de Catalunya a través de 33 tanatoris, onze complexos crematoris i 17 cementiris.Entre els principals centres destaquen el Tanatori Ronda de Dalt, a Barcelona, els tanatoris L'Hospitalet Ronda i L'Hospitalet Gran Via, tots dos a l'Hospitalet de Llobregat, el tanatori de Sant Boi, el tanatori de Terrassa i diversos centres a les comarques del Baix Llobregat, Garraf, Vallès, Penedès, Bages, Ripollès i Alt Empordà. Així mateix, Àltima realitza la gestió directa del Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques, un recinte de 50 hectàrees al Parc Natural de la Serra de Collserola, situat al terme municipal del Papiol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor