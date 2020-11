El nou acord del Pacte de Toledo: què passarà amb autònoms i jubilacions?

Jacint Felip (Pimec): "L'acord era indispensable. Els canvis demogràfics i la precarització del treball obliga a repensar el sistema de pensions"

Ricard Bellera (CCOO): "La millor garantia per a un sistema de pensions robust és tenir un mercat amb treball de qualitat"

La comissió de Seguiment i Avaluació del Pacte de Toledo ha aprovat aquesta setmana un paquet de 21 recomanacions per preservar el sistema de pensions a l'estat espanyol a llarg termini. Es tracta d'un acord rellevant, que haurà de passar ara al ple del Congrés per ser aprovat, presumiblement el novembre vinent.Enmig del clima de crispació política i en plena crisi sanitària i social, les forces polítiques han arribat a una entesa àmplia. No ha estat unànime. Ha obtingut el suport de PSOE, PP, Podem, Junts, PNB i Coalició Canària, el rebuig de Vox, i l'abstenció d'ERC i Bildu. Amb tot, el consens és força rellevant i ERC ha fet constar que considera el text aprovat un pas endavant, tot i que insuficient.La comissió parlamentària del Pacte de Toledo va aprovar l'esborrany consensuat un dia després que el PSOE i Podem presentessin l'acord per als pressupostos generals de l'Estat . L'entesa sobre les pensions no es pot així deslligar d'un marc polític en què l'aprovació dels comptes públics serà un fet més probable que fa unes setmanes. S'espera l'arribada dels fons europeus, i això obligarà a grans consensos.Però quin és el significat de l'acord sobre el sistema de pensions i el contingut més destacat? Ho expliquem a través de l'anàlisi de dos experts: Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia del sindicat Comissions Obreres (CCOO) i Jacint Soler, director de Col·lectius i Relacions Internacionals de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec. Aquí podeu consultar el document. És un grup de treball integrat per totes les forces del Congrés que es va crear el 1995 per elaborar recomanacions amb l'objectiu de preservar el sistema de pensions.Tots els agents socials han aplaudit l'acord assolit. Ricard Bellera subratlla que s'hagi arribat a un ampli consens: "Després de quatre anys de bloqueig, això de per si ja és rellevant perquè és un pas més per garantir la viabilitat de les pensions".Per Jacint Soler, de la Pimec, "l'acord era indispensable". "Els canvis demogràfics i la precarització del treball obliga a repensar el sistema de pensions, i hem de pensar que des de la UE també exigeixen que es facin canvis per fer sostenible el sistema. Arribaran fons de la Unió, però s'hauran d'efectuar reformes", afegeix.Per Ricard Bellera, la primera recomanació és la més rellevant: "La separació de fons entre les prestacions contributives, les que es paguen a través de les cotitzacions socials, i les assistencials, com la jubilació, que l'acord diu que s'han de cobrir exclusivament amb els recursos de l'Estat". Pel membre de CCOO, "això permetria superar el dèficit financer de la Seguretat Social, que s'havia convertit en un argument difícil de rebatre per protegir les pensions".Bellera també destaca el suport que dona als plans d'ocupació, amb un compromís en favor de col·lectius més febles, com els més joves o els majors de 45 anys, que suposen només el 3% dels contractes en el mercat de treball.Segons el Pacte de Toledo, es podrà reduir el dèficit de la Seguretat Social a partir del 2021 i l'objectiu és que estigui eixugat com a molt tard l'any 2023. Evidentment, es tracta d'una voluntat política i caldrà veure-ho.Es posa negre sobre blanc que mantenir el valor adquisitiu de les pensions i millorar-lo és essencial. "La revalorització anual de les pensions en base a l'IPC és molt important -assenyala Ricard Bellera-, i suposa deixar de banda el criteri de la sostenibilitat del sistema dels temps del PP. Que s'expliciti que l'IPC sigui el mecanisme bàsic per a la revalorització és molt transcendent".L'acord recomana que la sortida del mercat de treball s'acosti al màxim a l'edat de jubilació legalment establerta Per Jacint Soler, un dels aspectes més destacats és que "l'esborrany vol evitar l'excés de jubilacions anticipades que fan moltes empreses com una fórmula de regulació de l'ocupació i es vol que només s'hi hagin d'acollir els treballadors que portin molts anys de cotització o que duguin a terme feines molt feixugues".L'acord proposa que la cotització dels autònoms s'acosti el màxim possible als seus ingressos reals. El Pacte de Toledo recomana que s'equilibri la protecció social dels treballadors per compte aliena i dels autònoms, i que es vagi cap dos únics enquadraments de treballadors a la Seguretat Social: autònoms i assalariats. Jacint Soler troba bé la mesura, però creu que "enmig de l'actual crisi, hauria de ser una mesura gradual".Soler també assenyala que el document vol penalitzar els plans de jubilació individual, "el que pot perjudicar també els autònoms, mentre que dona suport als plans d'empresa, el que beneficia a les grans companyies com Telefónica o Endesa".La situació del sistema de pensions obligarà a reformes que aniran més enllà del que es pot apuntar ara, segons el directiu de la Pimec. "Aquesta, si finalment s'aproven les recomanacions en el procés legislatiu, no serà la darrera reforma. La Seguretat Social suposa 100.000 milions de despesa pública anual i patim un procés de demografia decreixent". Sobre el 2023 com a data en què es resoldrà el dèficit de la Seguretat Social, Bellera es mostra "prudent".Tot i la valoració positiva que fa Ricard Bellera, considera que "el document hauria d'haver estat més concret pel que fa a la dona en el mercat de treball i en les mesures proigualtat, quan un home continua cobrant de mitjana un 23,4% més que una dona".Des de la Pimec, es mostren queixosos per l'oblit de la petita i mitjana empresa en relació al pes que s'atorga sempre als sindicats i a la gran empresa, representada per la CEOE. Jacint Soler: "Continuem sense tenir el reconeixement de la rellevància del nostre sector, que és bàsic en el teixit productiu. Les pimes continuen sent les grans oblidades".El dirigent sindical ho té claríssim: "En el tema del Pacte de Toledo, el Partit Popular ha jugat un paper nefast. No s'ha arribat abans a una cord perquè ells estaven al govern i defensaven la seva reforma de les pensions del 2013". Per Bellera, l'acord és un pas endavant, "però amb un terç dels treballadors en situació de precarietat, no hi ha més garantia per un sistema de pensions robust que un treball de qualitat".

