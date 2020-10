El BBVA es compromet a deixar tornar a casa la família amb menors desnonada a Ciutat Meridiana

👮 Sobre el desnonament d'ahir a ciutat Meridiana



Eduard Sallent [Comissari en cap dels @mossos]: "Al matí reocupen, hi ha un delicte flagrant, i Mossos actua per restituir la propietat. Ens ho van posar molt difícil, hi va haver força violència de les persones que estaven fora" pic.twitter.com/YCsr0AkxLi — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) October 30, 2020

Atenció‼️



Eduard Sallent, cap dels @mossos, acaba de reconèixer a @SERCatalunya què el desnonament d'ahir va ser una decisió del cos sense ordre judicial enfront de la “reocupació” de la família amb 3 menors.



La responsabilitat del desnonament es de @interiorcat



📷 @Occat93 pic.twitter.com/cmVWJ1i5ZI — IRIDIA (@centre_IRIDIA) October 30, 2020

La família amb ters menors desnonada aquest dijous al vespre a Ciutat Meridiana, a Barcelona, podrà tornar a la casa. Almenys aquest és el compromís adquirit pel BBVA, propietari del pis, segons explica el banc a. Per ara, ni l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, ni el Sindicat d'Habitatge de Nou Barris ni l'Ajuntament han rebut notificació oficial.Les fonts del BBVA consultades asseguren que no tenien constància que la família havia ocupat el pis. Ara expliquen que se'ls permetrà tornar i quedar-s'hi fins que no trobin algun altre lloc on viure.Aquest dijous al vespre les xarxes s'omplien de fotografies del desnonament. Les imatges captades per la fotògrafa Lorena Sopena mostraven agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra fent fora de casa seva una família amb tres fills menors d'edat, el més petit dels quals de només tres mesos i encara lactant.La família havia ocupat al pis i ara l'Ajuntament de Barcelona ha posat a la seva disposició una pensió temporal a través del Centre d'Urgències i Emergències Socials. El matrimoni i els seus fills havien ocupat l'immoble i ahir es van quedar al carrer just abans que comencés.La cronologia del desnonament comença ahir a la tarda, quan la dona torna a casa després de treballar i es troba el pany canviat. La comitiva judicial havia acudit al pis i, després de no trobar-hi ningú, va pocedir a fer el canvi. "No havia arribat notificació dels jutjats i l'advocat d'ofici no els havia avisat", explica el portaveu de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, Filiberto Bravo, en declaracions aEn aquell moment l'associació estava reunida amb assemblea i els seus integrants la van interrompre quan es van assabentar del cas. La família va aconseguir tornar a entrar a l'immoble i va ser aleshores quan van aparèixer els Mossos d'Esquadra, primer amb dues patrulles i després amb les unitats antiavalots de la Brigada Mòbil."Nosaltres érem més d'un centenar", explica Bravo. La resistència veïnal, però, no va aconseguir frenar el desnonament. El comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha reconegut aquest matí a SER Catalunya que el desallotjament es va produir sense ordre judicial. La policia pot actuar en aquests casos si enxampa in fraganti els ocupants, com va ser i Sallent ha justificat l'actuació per la detecció d'un "delicte flagrant". En casos d'aquestes característiques la decisió de desnonar no depèn de cap jutge i la policia no té l'obligació de procedir al desallotjament.Des del Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia ha reaccionat a les paraules de Sallent, assenyalant que la "responsabilitat" del desnonament és del Departament d'Interior.El desnonament es produeix en un moment en què continua vigent la moratòria de desallotjaments aprovada pel govern espanyol. La mesura, però, presenta moltes llacunes i deixa desprotegides totes aquelles famílies que no puguin demostrar una vulnerabilitat provocada directament per la pandèmia.El llançament de Ciutat Meridiana també es va produir poques hores després que el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, anunciés que l'executiu aprovaria la setmana que ve un decret per "limitar" els desnonaments.El jutjat assegura que la família desnonada dijous a Ciutat Meridiana, al carrer Rasos de Peguera, sabia la data d'execució des del 23 de juliol. La comissió judicial va executar el desnonament "degudament notificat a les parts personades, incloent els ocupants", després de tres intents fallits, ha apuntat en un comunicat el TSJC.Sempre segons el TSJC,eEl primer intent va ser el 21 d'octubre del 2019, el segon el 16 de gener del 2020, però la propietat va demanar la suspensió i així es va acordar per part del jutjat. El tercer intent es va fixar per al 30 de març del 2020, però va quedar suspès per la Covid-19. El 22 de juliol es fixa una nova data, la del 29 d'octubre, i el jutjat assegura que té un document que demostra que la part demandada en tenia coneixement. Des del TSJC també valoren que quan la família va tornar a entrar el pis, la responsabilitat per actuar o no requeia en els Mossos d'Esquadra.Des de l'Ajuntament, la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha assegurat que el desnonament s'ha produït sense que la família ni el consistori en tinguessin coneixement.

