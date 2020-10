Argimon evoluciona bé i aviat serà donat d'alta de l'hospital

Altres notícies que et poden interessar

Jaume Padrós, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha afirmat en una entrevista a Rac1 que la "bona notícia" del dia és que Josep Maria Argimon "evoluciona tan bé que properament serà donat d'alta a l'hospital i podrà tornar al seu domicili".El secretari de Salut Pública i director de l’ICS es troba ingressat en un hospital pels efectes del coronavirus des de fa una setmana . Argimon va donar positiu el dilluns 19 després d'haver estat 10 dies en quarantena per ser contacte estret d'una persona contagiada.En la mateixa entrevista, Padrós ha advertit que el nou paquet de mesures del Govern encara podria ser "insuficient" per revertir la situació de la pandèmia a Catalunya i evitar la saturació del sistema sanitari, que a aquest ritme es produirà "en quinze dies".En aquest sentit, Padrós assegura sobre les noves mesures que "les aplaudeixo, entre cometes. Necessitem accions molt contundents perquè, si no ho aplanem, en quinze dies el sistema sanitari ens pot petar". El doctor diu que "reclamàvem accions contundents que ens permetessin reduir la mobilitat al màxim".

