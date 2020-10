Les UCI arriben a una ocupació del 85% i més de la meitat són pacients amb coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

L'ocupació de les UCI estan ja al 85% i més de la meitat dels ingressats són pacients amb coronavirus, un escenari que no es donava des dels mesos de març i abril. En xifres numèriques, són 887 persones que estan als llits de crítics a tota Catalunya, de les quals 447 estan contagiades de Covid-19. Just el dia en què han entrat en vigor el confinament perimetrial i el municipal de cap de setmana , el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha advertit que s'està a les portes de desprogramació d'altres intervencions sanitàries als centres.Ramentol ha explicat que el sistema està preparat per escalar en número de llits d'UCI i assumir fins i tot el sostre de 1.500 pacients ingressats, com en el pic de l'anterior onada, però ha insistit que es busca evitar arribar a aquest escenari. El principal problema arribats a aquest punt, ha apuntat, seria de manca de professionals per gestionar els equipaments de crítics. És per aquest motiu que ja ha avançat que en els pròxims dies es tornarà a activar la contractació de sanitaris jubilats i d'estudiants dels darrers cursos de medicina i infermeria.En aquests moments, han explicat des del departament, no s'està en un escenari de "desprogramacions massives", però que un cop se superi la cota de 900 ingressats sí que es podrien activar els plans de contingència dels centres per tal de concentrar l'activitat en les accions prioritàries.El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha explicat que els contagis continuen creixent i que en aquests moments s'està en 5.600 noves infeccions diàries, unes xifres que ha titllat de "preocupants" i que expliquen per què aquest divendres entren el confinament perimetral i municipal en vigor, així com el tancament de la cultura, de centres comercials, gimnasos i extraescolars. Amb tot, ha apuntat que s'està produint un decreixement de la velocitat de contagi. A Barcelona, per exemple, s'ha passat de l'1,55 a l'1.15. Tanmateix, Ramentol ha afegit que aquesta desacceleració no s'ha traduït encara en una reducció de la pressió assistencial.De fet, serà aquesta pressió sobre els centres sanitaris la que determinarà si caldrà avançar cap a un confinament domiciliari que des de Salut insisteixen que cal evitar pel dany emocional, social i econòmic que implica. En tot cas, Ramentol ha precisat que la responsabilitat del departament és "no descartar-lo". Això sí, ha argumentat que, en cas d'implementar-lo, aquest no seria com el confinament domiciliari del mes de març. "En tot cas, no ha de ser el primer instrument que posem sobre la taula", ha insistit tot afegint que cal esperar quin resultat donaran les actuals restriccions.Sobre el sistema de rastreig als contactes estrets dels contagiats, Ramentol ha argumentat que continua sent una tasca important de control, però que en una situació de "transmissió comunitària descontrolada" no es pot "fiar tot" al seguiment de contactes. És per aquest motiu que s'han pres més restriccions que han entrat en vigor aquest divendres. "La base del control és la protecció i no contagiar-se", ha subratllat Mendioroz.Salut també ha explicat que a Barcelona s'han triplicat la quantitat de tests d'antígens que es fan per alliberar els laboratoris del col·lapse per emetre resultats de les PCR. Aquests tests es fan als pacients que tenen símptomes i, per tant, amb sospita clínica de Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor