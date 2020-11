Una Kardashian pro Biden vs. mentides de Trump a Facebook: la batalla electoral a les xarxes

El contingut de la 'instagramer' Kylie Jenner per cridar a registrar-se per votar de forma anticipada. Foto: Instagram





Un cop més les xarxes socials són un dels camps de batalla més cobejats en les eleccions presidencials dels Estats Units. Si a la contesa electoral del 2016 Facebook va jugar un paper determinant, amb escàndol inclòs per Cambridge Analytica, republicans i demòcrates saben que aquesta continua sent la xarxa social més influent per col·locar anuncis de campanya.A Instagram, l'equip de campanya de Joe Biden és qui hi dedica més esforços, mentre que en aquesta cursa cap als comicis del 3 de novembre també s'ha parlat de TikTok, una plataforma de vídeos curts amb predicament entre la població més jove i que va agafar volada durant el confinament, també entre altres grups d'edat.Donald Trump ha construït "una maquinària de propaganda molt gran i ha sabut treballar el contacte amb els votants amb missatges molt emocionals en contra dels demòcrates", explica Miquel Pellicer, director d'innovació digital d'Interprofit. No només mitjançant publicitat pagada sinó també a través de retransmissions de mítings en directe i via grups d'activistes que s'organitzen per mobilitzar tots els vots en una campanya molt disputada.Encara pesa encara en la imatge de Facebook l'ombra de Cambridge Analytica, la consultora que va extraure dades personals de milions d'usuaris. Si fa quatre anys Trump va esprémer la xarxa social per atacar la seva rival, Hillary Clinton, sovint amb missatges falsos, ara no ho tindrà tan senzill. "Si un anunci rep denúncies dels usuaris, es fa un fact-checking i es pot enretirar, tot i que és problemàtic deixar-ho en mans dels algoritmes", apunta Carlos Guadián, consultor de comunicació política d'Ideograma.És el cas dels anuncis de Trump amb informació enganyosa sobre com i quan votar. Facebook els ha retirat i, a més, va impedir des de dimarts crear nous anuncis a la xarxa. Ara tant demòcrates com republicans només poden augmentar el bombeig de diners perquè més usuaris vegin els anuncis que ja estan actius.Les campanyes extraoficials impulsades per seguidors trumpistes també estan en el punt de mira de Facebook, que ha deixat fora de servei grups de fins a 200.000 usuaris, segons explica Guadián. Un dels més actius són els Proud Boys, d'extrema dreta. Amb tot, els fons de la campanya electoral flueixen sense aturador cap a aquesta xarxa. Si fins l'octubre Biden anava per davant en inversió publicitària; des de l'octubre Trump ha disparat la despesa.Els demòcrates van a la cacera del vot millennial, que sent predilecció per Instagram. Gairebé el 60% dels 140 milions d'usuaris de la plataforma als EUA tenen menys de 34 anys , un llaminer graner de vots per a Biden. Hi ha invertit sis vegades més en publicitat que Trump, segons explica Santiago Castelo, consultor de comunicació política a Ideograma.Els demòcrates fan directes amb influencers i seleccionen perfils amb un públic molt concret, com ara per exemple un canal seguit per mares, afirma Castelo, un dels autors del llibre Instagram en la estrategia de construcción del liderazgo político . "Biden no absorbeix tot el protagonisme sinó que fa una comunicació coral, donant veu al seu equip", relata. Per exemple, amb Ask Anything 2020, una sèrie d'entrevistes amb membres de l'equip de campanya.Algunes celebritats també han donat un cop de mà a Biden. És el cas de Kylie Jenner, de la família Kardashian, que va compartir als seus 169 milions de seguidors una foto en biquini acompanyada d'una crida a registrar-se per votar anticipadament. La web demòcrata va col·lapsar, relata Castelo. A diferència de Trump, que sovint replica continguts de Twitter, els demòcrates realitzen una campanya "innovadora" en què també ha aportat el seu gra de sorra Alexandria Ocasio-Cortez, la jove congressista per Nova York que amb un estil proper ha captivat votants joves i ara informa sobre com demanar el vot per correu urgent.A TikTok la publicitat política està prohibida, però també s'hi poden trobar continguts polítics. Trump ha posat aquesta xarxa social en el seu punt de mira pel seu origen xinès. "Ha potenciat el discurs antixinès per buscar enemics externs i dur a terme polítiques autàrquiques", analitza Pellicer.Tot i la bel·ligerància cap a la xarxa de vídeos, la campanya de Trump també mira de treure'n profit, per exemple amb el repte viral d'imitar un ball de Trump, esperonat per la filla del candidat republicà i assessora del president, Ivanka Trump. A l'inici de la campanya joves seguidors del pop coreà van cridar a boicotejar els mítings del candidat a la reelecció, però Pellicer assegura que "ni TikTok ni cap organització ha aturat la seva campanya, que ha sabut captar com ningú el vot de poblacions blanques treballadores desencisades amb el mandat d'Obama".A parer del director d'innovació digital d'Interprofit i autor de autor del llibre La comunicación en la era Trump , la gestió de la crisi sanitària comandada pel republicà és "nefasta" però Trump "entèn molt bé la política i els seus moments de comunicació". També té clars en quins estats es juga la presidència, com ara Texas, i és allà on destina més diners en publicitat a Facebook, com assenyala Guadián.

