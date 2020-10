El Col·legi de Metges avisa que les últimes restriccions podrien ser «insuficients»

Altres notícies que et poden interessar

El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha afirmat en una entrevista a Rac1 que "encara no estem bé" i ha catalogat les xifres actuals d'"inassumibles". És per això que ha demanat al Govern que no tanqui la porta a "un confinament curt, però intens".En aquest sentit, Padrós assegura sobre les noves mesures que "les aplaudeixo, entre cometes. Necessitem accions molt contundents perquè, si no ho aplanem, en quinze dies el sistema sanitari ens pot petar". En aquest sentit, diu que "reclamàvem accions contundents que ens permetessin reduir la mobilitat al màxim".Amb tot, el doctor adverteix que "és un paquet de mesures coherent però que, amb el pas dels dies, pot ser que no sigui suficient". Padrós avisa que "fins que no arribi la vacuna, no podem descartar que s'hagi de fer un confinament curt i intents i que potser haurem de tornar a fer-lo d'aquí a tres mesos". També ha criticat que "ja fa setmanes que fem tard amb el teletreball".La vacuna serà, segons Padrós, la solució. "És possible que, a finals d'any, ja hi hagi algunes dosis disponibles. Arribarà al 2021", en diu. A més, explica que "una vacuna, de mitjana, triga deu anys. En temps rècord, ara en tindrem diverses. La més prometedora sembla que és la d'Oxford". D'aquesta manera, aposta a que "el 2022 serà normal i el 2021 haurà millorat moltíssim".En tot cas, el director del Col·legi de Metges de Barcelona ha advertit que "els governs no poden deixar de tenir sobre la taula la possibilitat de fer un confinament total, curt però intens". L'ha defensat en diversos aspectes, ja que "contràriament al que la gent pot pensar, també és bo per a l'economia. Si no, acabarem fent el confinament total però durant molt més temps".Tornant a la saturació del sistema sanitari, Padrós ha exposat que "els professionals estan esgotats" i "necessitem recursos humans", mentre sosté que "l'atenció primària és extraordinària, però està saturada". Sobre aquesta qüestió, ha demanat un esforç global: "No sé si cal ser tan infantils com per gravar les situacions dramàtiques que vam viure al març, però els professionals no ho volem repetir. Aquí només hi ha un dolent de la pel·lícula, que és el SARS-COV-2", pel que fa una crida a que "tothom" estigui "al peu del canó".La "bona notícia" que ha donat Padrós durant l'entrevista és que el doctor Argimon "evoluciona tan bé que properament serà donat d'alta a l'hospital i podrà tornar al seu domicili". A l'altra costat de la balança ha situat la festa de l'elit espanyola: "És una immoralitat. Com podem demanar a la gent que faci sacrificis quan els que tenim responsabilitat no donem exemple?", es pregunta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor