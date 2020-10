Com afecten les noves restriccions a les escoles?

La nova ordre aprovada pel Govern per frenar l'expansió del coronavirus Catalunya ha reduït la vida social a la mínima expressió. Pràcticament només es pot sortir de casa per anar a treballar, a l'escola o per les activitats essencials. El risc de rebrot no dona treva amb milers de nous contagis a diari, fet que reverteix en la pressió assistencial als hospitals. És per això que la Generalitat ha extremat les restriccions optant per tancar-ho gairebé tot, però blindant per ara les escoles. Amb tot, però, les noves mesures restrictives -que s'aplicaran des de dilluns- tindran un impacte en alguns àmbits de l'activitat escolar.L'objectiu és evitar haver de tancar les escoles, com va passar al mes de març, i poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. Des del Departament de Salut expliquen que les restriccions només afecten les extraescolars i als estudis postobligatoris de l'ensenyament reglat. Per tant, infantil, primària i ESO no pateixen per ara cap modificació.Així i tot, una de les qüestions que ha generat més preguntes entre les famílies són aquells nens i nenes que van a classe a escoles que estan a altres municipis. Des d'aquest divendres, i durant els pròxims 15 dies, durant els caps de setmanes, des de les 6 del matí del divendres fins a les 6 del matí del dilluns també s'aplicarà un confinament municipal per reduir encara més els desplaçaments. Ara bé, una de les excepcions que es contemplen a la norma és la de sortir del perímetre per assistir als centres educatius. Aplica tant a alumnes com a professors.A Batxillerat i FP s'aposta per fomentar l'ensenyament telemàtic, que tal com s'explica des de Salut, fins ara ja en feien un 10% dels centres de Batxillerat, un 20% dels d'FP i "gairebé la totalitat dels centres d'ensenyament de caràcter especial, com els d'idiomes i arts, per exemple". Cal recordar que aquesta restricció afecta les classes teòriques, però n'estan exemptes les pràctiques. A les universitats també es manté la docència teòrica de manera virtual.En el cas de les extraescolars, en canvi, la previsió de les restriccions -que suposen l'anul·lació completa de qualsevol activitat "no encaminada a l'obtenció d'un títol"- és per a quinze dies. Després es tornarà a avaluar la situació en funció de l'evolució de la pandèmia. Queden exemptes d'aquesta restricció, doncs, les activitats que sí s'encaminen a l'obtenció d'un títol, com ara les escoles d'idiomes oficials, les de música o les d'art. Aquestes tenen un tractament "idèntic al d'un centre escolar".De cara a la setmana vinent s'espera que es publiquin instruccions específiques sobre altres qüestions que afecten el dia a dia dels centres educatius, com per exemple la qüestió de les avaluacions.Des del món del lleure educatiu aquestes restriccions suposen un "cataclisme". Així ho ha assegurat el gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC), Pep Montes, que explica que el nivell d'activitats extraescolars està sent baix tot i la represa del curs escolar.Montes ha alertat que es deixa "al límit" de la seva supervivència moltes empreses i al sector en general, i ha reclamat a l'administració una injecció econòmica suficient i "agilitat" en la seva tramitació. Ha lamentat que, tot i no voler-ho, moltes empreses es veuran abocades a fer acomiadaments.L'ACELLEC té més de 30 empreses associades –i unes cinc més a l'espera d'entrar-hi- però Montes apunta que es tracta d'un sector "molt invisibilitzat" i "deixat de la mà de l'administració". El gerent de la patronal ha reivindicat que hi poden haver uns 20.000 educadors arreu de Catalunya dedicats a aquest sector i que, per tant, l'afectació de les restriccions és "molt greu".Montes ha afirmat que "en termes generals" no hi estan d'acord amb el tancament de les activitats extraescolars. A més, també ha recordat que des de l'ACELLEC es va anar més enllà en el protocol fet per Educació sobre aquestes activitats i que les fetes a l'estiu van finalitzar amb un nivell de contagis "anecdòtic". A més, ha indicat que el nivell de seguretat és "raonable" en aquestes activitats i que el rigor dels professionals és "molt elevat". Per tot això, no veia justificat prendre mesures "gaire agosarades" com les que s'han acabat prenent.Davant d'aquesta situació, també ha explicat que les empreses es troben que si apliquen un ERTO han de continuar pagant les despeses de la seguretat social sense tenir ingressos i amb totes les dificultats burocràtiques que això comporta. És per això que ha reclamat una injecció econòmica suficient per salvar el sector. En aquest sentit, ha dit que cal veure si els 20 milions d'euros anunciats per a tot el lleure educatiu són suficients i si no ho són ampliar la partida. D'altra banda, ha demanat agilitat en la tramitació d'aquests ajuts "perquè hi va la supervivència" de moltes empreses.

