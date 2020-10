Soler, Madí, Vendrell i la resta de detinguts en l'operació Volhov queden en llibertat amb càrrecs

Els 9 detinguts el 28-O en la vergonyant operació Volhov de la Guàrdia Civil han estat posats en llibertat sense mesures cautelars.



Un cop més, l'Estat executa operacions sense cap fonament, només per atemorir l’independentisme. Davant d’això ens tindran serens i contundents! pic.twitter.com/9dDGVloKav — Òmnium Cultural (@omnium) October 30, 2020

🎥 @LauraBorras a la Ciutat de la Justícia: "Estem aquí per fer costat a tots els detinguts. Les detencions són indiscriminades contra tot l'independentisme. L'objectiu d'aquesta policia patriòtica és intimidar, desanimar, fer por i fer mal. Hem de respondre junts"#FreeTothom🎗 pic.twitter.com/nsxsKJeVOH — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) October 30, 2020

🔴 Declaracions del vicepresident @marcelmauri, acompanyat de la vicepresidenta @marinallansana i @XavierAntich, de la Junta Nacional d'@omnium:



"A l'Estat espanyol ser independentista et pot portar a la presó. Esperem la llibertat sense càrrecs de les persones detingudes" pic.twitter.com/NStPoxJ7Y6 — Òmnium Cultural (@omnium) October 30, 2020

Els empresaris Oriol Soler, David Madí i Xavier Vendrell, l'excònsul honorari de Letònia a Barcelona i president de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, Xavier Vinyals, els directius d'Events Roc Aguilera i Toni Fusté, l'exregidora d'ERC Marta Molina, i el regidor de Cabrera Jordi Mir han quedat en llibertat amb càrrecs i sense mesures cautelars després de comparèixer davant del jutge en el marc de l'operació Volhov. Tots ells s'han acollit al dret de no declarar i la Fiscalia no ha demanat el seu ingrés a la presó. Juntament amb d'altres empresaris i alts càrrecs de la Generalitat, van ser detinguts dimecres per ordre del jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona i han passat dues nits a la caserna de la Guàrdia Civil.Els nou detinguts han arribat aquest matí a la Ciutat de la Justícia per passar a disposició judicial. Se'ls investiga per delictes com malversació, blanqueig de capitals i tràfic d'influències, entre d'altres. Dues furgones i un cotxe de la Guàrdia Civil han arribat cap a un quart de deu del matí i han entrat directament al pàrquing. El cas el porta el magistrat del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.Aquest ha estat el moment de la sortida d'Oriol Soler:Una vintena de familiars i amics, dirigents d'ERC i de JxCat, s'han concentrat a l'entrada per donar-los suport, entre ells l'exdiputat al Congrés Joan Tardà o els pares de Vendrell. Entre els concentrats també hi havia la portaveu de JxCat Laura Borràs, el diputat Francesc Dalmases o Albert Batet. També el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i dirigents de l'ANC com Adrià Alsina. A les portes de la Ciutat de la Justícia, l'independentisme ha criticat l'operació de la Guàrdia Civil.El jutge Aguirre va activar dimecres l'operació Volhov, liderada per la Guàrdia Civil, contra el finançament del procés. Es va saldar amb una trentena de detinguts, entre els quals empresaris vinculats a l'independentisme i alts càrrecs de la Generalitat. El cas, amb semblances amb altres grans operacions de la Benemèrita com la del 20 de setembre de 2017 o la dels CDR, és una peça separada d'una altra causa que investiga subvencions irregulars de la Diputació de Barcelona a entitats properes a CDC per finançar-la, i apunta a diversos delictes com ara malversació, suborn, prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i desordres públics.Entre els detinguts, que han quedat ja en llibertat, hi ha David Madí, Oriol Soler, Xavier Vendrell i Xavier Vinyals, entre altres alts càrrecs de la Generalitat o empresaris de l'òrbita de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. Per dotar-la de gruix, a la causa s'hi barregen diversos elements, des d'un possible tràfic d'influències a desviament de fons, passant per soldats russos i un eventual suport del Kremlin a les tesis independentistes per desestabilitzar Espanya. També hi inclou la gestió del Tsunami Democràtic -que va liderar les protestes de la sentència de l'1-O i es va desactivar d'un dia per l'altre- i revela converses punxades als investigats amb insults, retrets i menyspreus a polítics en actiu i fins i tot al president de la Generalitat, Quim Torra, ara inhabilitat.

