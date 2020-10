Les castanyeres intenten sobreviure en temps de pandèmia

Les parades de castanyes han adoptat mesures de protecció per evitar contagis. Foto: Roger Navarro

Pot ser que enguany les imatges de les llargues cues la tarda i vespre de la castanyada siguin més evidents que mai. La distància de seguretat i la reducció de parades de venda de castanyes fa que s'hagi de ser més pacient que mai a les places i carrers de pobles i ciutats de Catalunya per aconseguir la tan esperada paperina de castanyes. El que no es veuran seran els grups de joves estudiants o entitats socials fent caliu mentre venen castanyes per recaptar fons per anar de viatge de final de curs o destinats a projectes solidaris.La pandèmia de la Covid-19 està arrasant amb qualsevol festivitat i tradició amb contacte social per tal d'evitar contacte i per tant, contagis. De fet, el Procicat ha permès donar llicències per vendre castanyes però només a les parades, considerades oficials i seguint totes les recomanacions, distàncies i l'ús de mascareta.Això sí, l'autorització ha arribat tan sols una setmana abans del dia de la Castanyada. "Almenys hem pogut sortir a vendre", reflexiona en David de la històrica parada de la Rambla d'Ègara de Terrassa. La matriarca de la família, que va morir fa uns anys, va començar amb la venda de castanyes en aquest punt transitat de la ciutat fa més de 40 anys. Ara, els seus fills i néts segueixen amb la tradició fer espetegar el foc per omplir paperines d'aquesta fruita de tardor.Si volen comprar castanyes, els veïns d'aquesta ciutat del Vallès Occidental, només ho podran fer a les cinc parades autoritzades per l'Ajuntament. L'any passat, se'n van instal·lar 24 i era fàcil topar-se amb alguna d'elles. Ara, cal buscar-les. A Sabadell, en canvi, enguany no s'ha permès la instal·lació de les parades mentre que l'any passat n'hi havia n'hi havia 48.La senyora Maria, la castanyera de Rubí, va tornar al seu racó de la plaça Doctor Pearson amb el mateix èxit de cada any. Ja fa gairebé una dècada que es va instal·lar en aquest espai, amb els seus estris per anar torrant i venent les paperines de castanyes. Assegura que el tancament dels establiments comercials i de restauració no l'han afectat, ja que l'horari en què ella es posa a vendre les castanyes entren dins els límits, i ara com ara tampoc no ha hagut de resistir gaire fred.Per la seva banda, l'Elena, la castanyera del carrer Major de Terrassa assegura que "sap greu" perquè les castanyes fan caliu però apunta que amb l'actual situació extraordinària, és el més adequat deixar-ho "als professionals".Ja fa mesos que els locals comercials i en la restauració han canviat els hàbits. Desinfecció constant, distàncies i mascaretes. Les mesures contra la Covid-19 també es fan visibles a les parades de castanyes. Moltes han instal·lat pantalles transparents als taulells, totes tenen gel hidroalcohòlic pels clients i fins i tot algunes han posat un servidor de paperines perquè cada client l'agafi una vegada plena i així evitar el contacte físic amb el comerciant.És el cas del Francisco, que fa tres anys que ven castanyes a la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat. Aquí també hi ha cinc parades distribuïdes per la ciutat, dues menys que l'any anterior. Ell preveu que la temporada serà més fluixa que la resta d'anys. "Els primers dies s'ha vist menys afluència de gent", comenta mentre remena les castanyes perquè no se li cremen. Acaba d'atendre una persona però assegura que aquest any tot és diferent."Abans la gent es parava a parlar una estona, ara és més distant". A Rubí, la necessitat de mantenir la distància d'un metre i mig ha fet que durant aquesta setmana, la cua de la castanyera de la plaça Pearson sigui més llarga que mai.​La recent aplicació del toc de queda fa preveure als paradistes una tarda de dissabte amb més cues que altres anys. "Altres anys, del dia 31 estàvem fins a les onze de la nit", assegura en David, que mentre parla, va omplint paelles de castanyes i buidant les que ja estan torrades. Amb tot, "tenim molta alegria de poder vendre castanyes", afegeix l'Elena.Enguany a les deu tothom a casa. Els venedors auguren una temporada més fluixa que anys anteriors però agraeixen haver pogut sortir al carrer per mantenir viva la tradició. L'autorització per vendre s'estén com cada any fins al pont de la Puríssima. Caldrà veure, però, si l'increment de contagis de coronavirus amb l'arribada del fred, permetrà seguir gaudint de castanyes fins al mes de desembre o tocarà acabar la temporada abans d'hora.

Una parada de castanyes de Terrassa. Foto: Roger Navarro