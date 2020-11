La cadira buida que més crema

Altres notícies que et poden interessar

"El vicepresident Pere Aragonès assumirà interinament funcions limitades de Presidència". L'acord entre Junts i ERC del 25 de setembre per la inhabilitació de Quim Torra -després de la resolució del Suprem- ordenava el funcionament del Govern sense la figura del president. L'entesa de mínims, que deixava buida la cadira més important de Palau, responia a un doble objectiu: fer evident el simbolisme d'una presidència lesionada pels tribunals i igualar el poder entre socis en el tram final de legislatura sense condicionar la capacitat de decisió de l'executiu. Les limitacions autoimposades per respectar el fràgil equilibri a la Generalitat són una complicació més a l'hora de pilotar la gestió de la pandèmia.S'ha comprovat aquesta setmana, quan se superava el primer mes dels canvis obligats al Govern. L'aplicació de noves restriccions per frenar els contagis , les més dures des de la primera onada de la Covid-19, ha anat precedida de recels per anuncis que no havien estat encara acordats -com el confinament de cap de setmana que va apuntar dilluns la consellera Meritxell Budó - o noves mostres de descoordinació, com en l'episodi del teletreball iniciat pel conseller Chakir El Homrani . La setmana anterior s'havien produït dissensions pel tancament de bars i restaurants, amb declaracions de Miquel Sàmper i Ramon Tremosa. Els mals d'un executiu compartimentat.En plena segona onada, la comprensió ciutadana cap a unes administracions superades -com va passar al març- ha derivat en exigència de claredat en els missatges i certeses en la mobilització de recursos per garantir l'assistència sanitària i minimitzar els estralls econòmics de la crisi. Al Govern es tenia present. Per això, les restriccions havien d'anar acompanyades de recursos -més de 300 milions en ajudes-, disponibles gràcies a la flexibilització de l'objectiu de dèficit.Les tibantors dels primers dies de setmana, amb debat franc al consell executiu, es van corregir a partir de dimarts al vespre, quan a la reunió reduïda del comitè Covid va consensuar-se una reacció coordinada que impliqués el conjunt del Govern. La gestació de la bateria de mesures va prendre cos en una reunió maratoniana amb tots els consellers dimecres, aturada només per la denúncia de l'operació de la Guàrdia Civil . "Es va treballar en equip", apunten fonts governamentals per definir la manera amb la qual va veure la llum el confinament perimetral, els tancaments per municipis, i la resta de restriccions a la cultura, l'esport, els comerços i la restauració.Aragonès, que va trobar la fórmula de l'"aturada social" per definir els nous sacrificis demanats als ciutadans, va assumir les funcions de coordinador de l'executiu, sense violentar les atribucions pactades. Dijous hi havia acord polític i els detalls estaven perfilats amb els equips tècnics, amb trucades incloses a Madrid. També el vicepresident va fer contactes "específics" amb el govern espanyol. Com va explicar NacióDigital aquesta setmana , el Ministeri de Sanitat havia deixat clar a la Generalitat la necessitat d'explorar tots els recursos que permetia l'actual decret de l'estat d'alarma, que no incloïa confinaments domiciliaris.El relat de la setmana -amb errors i rectificacions, per acabar amb un missatge d'acció conjunta- és un mirall del trànsit complex que té el Govern fins a les eleccions, previstes per al 14 de febrer si la pandèmia no ho altera. Els interessos partidistes conviuen amb la responsabilitat de la gestió, que s'ha de fer sense dinamitar les parcel·les de poder pactades. "Tothom té clar que no hi ha president. Però una cosa és que no hi hagi president, i una altra, que no hi hagi lideratge. I el lideratge pot ser compartit", exposen fonts governamentals.Aragonès i Budó mantenen una relació "fluïda", com apunten a l'executiu, i parlen amb franquesa, també dels problemes de convivència entre socis. Junts recelarà fins al febrer del protagonisme del vicepresident i a ERC saben que, si van mal dades, assumiran el cost més alt de la patacada, perquè controlen els departaments d'Economia, Salut, Educació i Treball. Per això, insisteixen que és Aragonès qui "lidera". Amb ascendent és més senzill tenir els consellers controlats.Torra està informat de les grans decisions. El vicepresident hi va parlar quan es va decidir el tancament de bars i restaurants, i també li va comunicar el salt a l'estat d'alarma. Aquesta setmana tots dos van conversar de les restriccions que es cuinaven quan van coincidir a la plaça de Sant Jaume en l'acte de denúncia de la repressió per l'operació Volhov, saldada amb llibertat amb càrrecs -però sense cap mesura cautelar- per als detinguts . El curs que prengui la pandèmia, ara mateix imprevisible, ajudarà a calibrar si la cadira buida que ara mateix hi ha Palau ha cremat més del compte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor