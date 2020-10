El govern de Colau i l'oposició es conjuren per la «unitat» en la lluita contra la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

L'Ajuntament de Barcelona ha exhibit aquest divendres "unitat" en la lluita contra la covid amb un posicionament conjunt a l'inici del ple. L'alcaldessa Ada Colau ha agraït que en moments difícils com l'actual es repeteixi el "consens" que ja va haver-hi al consistori per part de tots els grups polítics quan va començar la pandèmia. Colau s'ha compromès a convocar regularment reunions amb l'oposició per fer seguiment de l'emergència i ha defensat la "lleial" col·laboració entre les administracions públiques."No és moment de fer polèmiques", ha conclòs. En una línia similar s'ha expressat en nom del PSC Jaume Collboni, que ha afirmat que l'obligació de l'Ajuntament és que Barcelona estigui "dempeus" quan pugui tornar a "caminar". Per això ha dit, fins que passi la pandèmia cal fer complir les instruccions que marquin les autoritats sanitàries i protegir la cultura, l'esport, el comerç, el taxi o la restauració. "Ho hem de fer amb unitat i amb pacte", ha dit referint-se a les noves ordenances i pressupostos que s'hauran de votar.Des d'ERC, Ernest Maragall ha assenyalat que "potser" cal deixar de parlar d'ajudes i parlar de "drets" i veure com s'han de protegir. A més, també en relació a impostos, el republicà ha afegit que s'haurà de començar a parlar de "fiscalitat solidària" entre els que tenen recursos i els que no. "És hora de demostrar què vol dir Barcelona", ha apuntat."Tots som conscients de la situació complexa", ha afirmat Elsa Artadi, de JxCat, que ha lamentat que "plou sobre mullat" amb un impacte econòmic en sectors que encara no s'han recuperat de la primera onada. En moments d'incertesa, ha dit Artadi, cal enviar la certesa que tots els grups i administracions treballaran "conjuntament i amb responsabilitat".Des de Ciutadans, Luz Guilarte ha manifestat que són temps difícils i ha reivindicat sortir de la crisi "junts" i materialitzar la voluntat de diàleg "des del consens i la unió". Josep Bou, del PP, s'ha centrat en demanar que les mesures que es prenguin en relació a la salut i la pandèmia vinguin acompanyades "d'ajuts per aguantar i reconstruir".Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi, ha confiat en estar més preparats que al març i ha defensat, en tot cas, la necessitat d'unitat en unes circumstàncies "tan especials".Els grups també han tingut un record per a les víctimes de la covid i han expressat el seu reconeixement als professionals sanitaris i tots els serveis essencials, especialment els municipals, a més de les persones i els sectors impactats per la crisi.

