​Mà esquerra i disciplina: una nit de toc de queda en un control policial

Més patrulles a Manlleu



El cap de l'Àrea Bàsica Policial d'Osona apunta que des de principis d'octubre han intensificat la presència a Manlleu, sobretot el barri de l'Erm. Precisament, davant la situació epidemiològica de la capital del Ter, El cap de l'Àrea Bàsica Policial d'Osona apunta que des de principis d'octubre han intensificat la presència a Manlleu, sobretot el barri de l'Erm. Precisament, davant la situació epidemiològica de la capital del Ter, l'alcalde Àlex Garrido va demanar més suport de Mossos per vetllar les mesures sanitàries

Altres notícies que et poden interessar

Són les 10 tocades de la nit d'entre setmana. Carrers i carreteres pràcticament buits. Només circulen cotxes que tornen o van a treballar. A Manlleu, un control de Mossos d'Esquadra i Policia Local s'instal·la a l'entrada del pont de Can Molas per vetllar el compliment del toc de queda.Entre tres quarts d'11 i les dotze de la nit, han passat una cinquantena de vehicles, la majoria entren a la capital del Ter. Pocs en surten. Això sí, tots els conductors -de cotxes, camions i motos-, ben disciplinats, porten el certificat d'empresa o el d'autoresponsabilitat per acreditar que acaben de finalitzar la seva jornada laboral. Generalment són empleats de la indústria càrnia o agroalimentària.Agents dels Mossos i del cos local repeteixen el mateix discurs a cada conductor: "Bona nit senyor/a. D'on ve? Em pot ensenyar el justificant de l'empresa?". Només un despistat se l'ha descuidat. "No pateixi, però porti'l el proper dia", li diu un agent. També els alerten que els documents han d'anar segellats per la companyia perquè tingui validesa; i han de tocar el crostó els que baixen el vidre del cotxe sense mascareta: "Faci el favor de posar-se-la!".I algunes recomanacions als conductors: "Li aconsello que el tingui sempre a mà perquè estarem uns quants dies per aquí", diu un mosso; mentre un altre va més enllà: "Porti'l en paper perquè si es queda sense bateria el mòbil, no el podrà ensenyar".L'actitud dels cossos policials amb el toc de queda és totalment pedagògica. Així ho explica aJoan Salamaña, cap de l'Àrea Bàsica Policial d'Osona, a la comissaria dels Mossos de Vic. "Tenim instruccions d'actuar amb mà esquerra i de forma pedagògica", diu, remarcant que apreten més en que les justificacions estiguin adaptades a la llei."De moment, la gent compleix bastant: no hem posat cap multa", destaca el cap remarcant que "entre setmana" han estat molt pedagògics i hi ha hagut "molta disciplina" per part dels conductors. "El cap de setmana intensificarem més", diu, mentre remarca que incidiran més "en festes nocturnes prohibides o botellots". Precisament, també entren en vigor les noves restriccions de confinament perimetral municipal Els controls policials de toc de queda a Osona se centren "en els llocs on hi ha més mobilitat i per tant més risc de contagi", és a dir, els municipis més grans. Els operatius se situen a les entrades i sortides dels pobles perquè majoritàriament "hi ha molta circulació interna". "Si algú circula per la C-25 és perquè segurament està treballant", apunta.Els operatius es fan entre les 10 de la nit i les 12, que "és quan hi ha més mobilitat". El cap de setmana "ens centrarem en altres hores".Salamaña també explica que fan "controls de forma conjunta amb policia local", en municipis com Manlleu, Centelles o Tona. I d'altres de "simultanis", és a dir, controls a la mateixa hora però en punts diferents.D'altra banda, el cap de la comissaria de Vic afegeix que porten a terme altres tipus d'accions com "vigilància dinàmica", és a dir, que es mouen pel territori, anant a diversos municipis d'Osona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor