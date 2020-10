​El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló s'ajorna fins a principis del 2021

«Ultima Patagonia» era un dels estrenes internacionals a Torelló Foto: FCMT

El Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló ajornarà la 38a edició, prevista del 13 al 22 de novembre, fins a principis de 2021. Segons manifesta l'organització, la Fundació del Festival, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA, malgrat que les restriccions que obliguen a suspendre els esdeveniments culturals finalitzen el 13 de novembre, des de l'executiu "no es descarta una pròrroga"."Davant d'aquesta incertesa, l'organització es veu obligada a posposar el Festival", afegeixen. Enguany el festival, que havia adoptat mesures de prevenció de la Covid-19, comptava amb una xifra rècord de països participants en el certamen.És l'edició més internacional. S'ha assolit una de les millors xifres d'inscripció i batut el rècord de països participants: un total de 32. Segons el director Joan Salarich, això demostra que el certamen segueix "obrint-se al món".Per primera vegada hi participen països com Geòrgia, Armènia, Panamà i Egipte. També s'ha de comptar amb la presència d'altres països com l'Índia, Austràlia o Nova Zelanda. La majoria provenen de França, Espanya, Àustria, Itàlia i els Estats Units.Durant 10 dies, s'havien de projectar un total de 126 treballs, 36 dels quals opten al premi Flor Neu d'Or. Aquest és el cinquè millor registre d'inscripcions de la història del certamen. Entre aquests destacava el retorn d'alguns referents al festival com Michael Dillon amb Ocean to Sky; Pavol Baravas amb Everest-The hard way i Salto is the King; Eliza Kubarska amb The wall of shadows; i Gilles Santantonio amb Ultima Patagonia

