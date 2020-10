El PIB espanyol remunta un 16,7% després del sotrac de la primavera

L'economia espanyola s'ha disparat un 16,7% entre els mesos de juny i setembre en comparació amb les dades del segon trimestre de l'any, quan va caure un 17,8%, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A nivell interanual, però, el PIB segueix per sota dels nivells del 2019, amb una disminució del PIB del 8,7% en el tercer trimestre, menor, això sí, que la del trimestre anterior, que va ser del 21,5%.La xifra coincideix amb el període de l'estiu i la reobertura de la majoria de les activitats econòmiques, i es publica coincidint amb la publicació de noves restriccions que els agents socials i patronals, així com els organismes internacionals, ja admeten que llastraran la recuperació.L'avanç trimestral del PIB en el tercer trimestre, que l'INE haurà de confirmar el pròxim 23 de desembre, supera les previsions que manejava el govern espanyol, que apuntava a un creixement trimestral de l'entorn del 13%.En taxa interanual, el PIB del tercer trimestre es va contraure un 8,7%, enfront de la davallada del 21,5% del trimestre anterior. Es tracta del segon major retrocés interanual de tota la sèrie després del registrat en el segon trimestre d'aquest any.La demanda nacional va restar 7,8 punts a la variació interanual del PIB en el tercer trimestre, taxa 11 punts superior a la del segon trimestre. Per la seva banda, la demanda externa va restar 0,9 punts, fet que suposa 1,8 punts més que en el trimestre passat.

