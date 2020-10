La BBC situa l'Escolania de Montserrat entre els millors 10 cors del món

L'Escolania de Montserrat a l'Auditori Dom Musike de Moscou. Foto: Nadezhda Khruleva

El portal ClassicalMusic de la BBC Music Magazines ha situat l'Escolania de Montserrat entre els millors 10 cors del món en una publicació d'aquest 26 d'octubre . La relació en destaca la seva composició de 50 nois amb veus agudes i altes, sense veus baixes i els seus orígens al voltant de l'any 1300. També explica que, malgrat que la rutina de cant del cor, l'Escolania se centra molt en els serveis de cant a l'Abadia de Montserrat, també fa gires periòdiques i ha enregistrat molts discos.Acompanyen a l'Escolania en aquesta relació dels 10 millors cors del món l'Estonian Philharmonic Chamber Choir, el Choir of King's College de Cambridge, el Mississippi Mass Choir, el St Paul's Cathedral Choir, The Sixteen, The Tabernacle Choir at Temple Square, el Tallis Scholars, el Choir of Trinity College de Cambridge i el Vox Luminis.

