Comencen els controls de mobilitat al límit amb el País Valencià després del tancament perimetral

Des de les set del matí i durant dues hores diverses patrulles dels Mossos han fet controls al punt fronterer de l'N-340 amb el País Valencià, a les Cases d'Alcanar (Montsià). Els Agents han aturat sobretot turismes amb ciutadans que anaven a treballar o a estudiar. Se'ls ha demanat el justificant però alguns encara anaven despistats aquest divendres i els Mossos han fet pedagogia perquè no se surti sense els certificats d'autoresponsabilitat.Eren majoria qui els portaven preparats al seient del copilot o sobre el volant, així com els certificats d'empresa i no ha calgut fer retornar cap vehicle cap al País Valencià on també aplicaran el tancament perimetral a partir de les dotze d'aquest migdia.

