DOCUMENT Consulta l'ordre publicada al DOGC per tancar Catalunya i els municipis el cap de setmana

El DOGC ha publicat aquest divendres poc després de dos quarts d'una de la matinada l'ordre del Govern per activar el confinament perimetral de Catalunya i el dels seus municipis els caps de setmana durant almenys quinze dies. L'ordre manté tancada la restauració, ho està des de fa dues setmanes, i hi afegeix centres comercials, culturals i esportius, a més d'activitats extraescolars (incloent l'esport). L'executiu insta a impulsar el teletreball i recomana l'ensenyament a distància a batxillerat i Formació Professional. El confinament municipal s'aplicarà des de les 6 hores de divendres fins a les 6 hores de dilluns. Es permetran els desplaçaments dintre de la mateixa comarca si es per anar al cementiri el 31 d'octubre i l'1 de novembre.Les mesures de xoc se centren, així, en reduir encara més la mobilitat i la interacció social durant el cap de setmana, mentre que els dies laborables els treballadors hauran d'anar a la feina si les seves empreses no diuen el contrari. Almenys fins que l'Estat concedeixi que, en les actuals circumstàncies, el teletreball sigui obligatori per a totes les empreses per a les quals sigui possible.Durant el confinament municipal també es permetran per fer esport en municipis propers. El Govern recomana quedar-se a casa el màxim possible, i demana també una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència o l'ampliada. Pel que fa a les reunions, es manté la prohibició de trobades de més de sis persones. Aquesta limitació no és aplicable al dret a manifestació. Quan la trobada és en espai públic, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes, a excepció dels que es puguin fer en el marc de sortides escolars.

Resolució per la qual s'ordena el tancament perimetral de Catalunya i el dels municipis els caps de setmana... by naciodigital on Scribd

