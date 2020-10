CaixaBank obté un benefici de 726 milions i cau un 42,6%

CaixaBank ha obtingut un benefici de 726 milions d'euros en els primers nou mesos d'aquest any, el que suposa un 42,6% menys en relació al mateix període de l'any passat, quan el benefici va ser de 1.266 milions. Un resultat que es deu a la provisió extraordinària de 1.161 milions que l'entitat ha fet per fer front als efectes de la pandèmia, i en segon lloc, al registre de 109 milions associats a les prejubilacions del primer trimestre. L'entitat bancària presentarà els resultats en roda d epremsa aquest matí.El grup bancari presidit per Jordi Gual i dirigit per Gonzalo Gortázar ha aprovat 383.768 peticions de moratòries dels seus clients a Espanya, afectant una cartera d'11.000 milions, i des de l'inici de la pandèmia ha concedit 51.530 milions en préstecs no garantits per l'Estat i 11.944 en crèdits ICO.El volum de negoci (crèdits i recursos) dels primers nou mesos de l'any puja fins als 646.299 milions d'euros, una xifra rècord des de la creació de CaixaBank. L'entitat ha augmentat un 5,2% els recursos de clients, assolint 404.422 milions d'euros, i un 6,4% el crèdit, que ha estat de 241.877 milions d'euros. L'increment en aquest darrere punt es deu, principalment, a l'augment del 17,6% al crèdit de les empreses.Una dada rellevant és que, malgrat la pandèmia, la ràtio de morositat és del 3,5%, deu punts menys que l'any passat, i la de cobertura ha augmentat en els mateixos punts percentuals fins al 65%. Això sí, els saldos dubtosos del grup CaixaBank han crescut en 284 milions d'euros en el que portem d'any, malgrat que en l'últim trimestre s'han reduït en 141 milions.CaixaBank compta amb una cartera d'adjudicats nets disponibles per vendre a tot l'Estat espanyol per un valor de 973 milions d'euros, amb una ràtio de cobertura del 40%. En el que portem d'any, ha venut immobles per 254 milions.L'entitat tanca els nous primers mesos de l'any amb una liquiditat d'110.729 milions d'euros, amb un creixement de 21.302 milions en el que portem de 2020 per la generació i aportació de col·laterals a la pòlissa del Banc Central Europeu.Els ingressos pel negoci central de l'entitat es mantenen estables, malgrat la pandèmia i les dificultats econòmiques associades. En concret, CaixaBank registra uns ingressos 'core' de 6.158 milions d'euros en el que portem d'any, un 0,7% menys en comparació amb el 2019.La pandèmia també incideix en el marge d'interessos, que és de 3.647 milions d'euros, un 2% menys perquè els tipus que s'apliquen són més baixos, especialment per l'augment dels crèdits ICO. També afecten aquest marge d'interessos la reducció dels ingressos del crèdit al consum i el descens de la corba de tipus, tot i que CaixaBank informa que ho ha compensat "parcialment" per l'increment de volum.Els ingressos per comissions han estat de 1.905 milions d'euros, un 2,7% en comparació amb el mateix període de l'any passat, sobretot per la rebaixa de l'activitat econòmica. Malgrat la caiguda interanual, en comparació amb el segon trimestre d'aquest 2020, els ingressos per comissions de CaixaBank han crescut un 4,9% durant el tercer trimestre.Els ingressos de l'activitat d'assegurances de vida risc han estat de 441 milions d'euros, un creixement del 8,5% respecte al mateix període de l'any passat, i d'un 6% en comparació amb el trimestre passat.El marge brut cau un 5,3% fins als 6.260 milions d'euros marcat per la reducció de resultat de les operacions financeres (-36,3%, 182 milions) i el resultat de les participades (-36,4%). En concret, s'han ingressat 50 milions per dividends de Telefónica i 50 de BFAm, en comparació amb els 104 i 46 milions, respectivament, del 2019.Els actius sota gestió són 100.828 milions d'euros, menys que l'any passat per l'evolució negativa dels mercats. El patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicav és de 67.166 milions d'euros, un 2,1% més en l'any i un 2,4% en comparació trimestral, mentre que els plans de pensions assoleixen els 33.663 milions, un 0,2% menys respecte al mateix període del 2019 i un 2,1% més que en el segon trimestre.Rebaixa de costosCaixaBank també ha reduït un 3,1% les seves despeses d'administració i amortització, en concret, en 3.485 milions d'euros. Les despeses de personal baixen un 4,6% per la reducció acordada amb la plantilla l'any passat i les prejubilacions de principis d'any, mentre que les despeses generals també es redueixen en un 1,7% en el que portem d'any. Les amortitzacions augment un 1,6%, segons CaixaBank, per "l'esforç inversor en projectes de transformació de l'entitat".D'altra banda, CaixaBank ha tancat el mes de setembre amb 7,07 milions de clients digitals, la xifra més alta de la història de l'entitat, i que suposa un augment del 8,6% respecte a l'any anterior.

