​Renfe invertirà 262 milions a Catalunya el 2021 i preveu incrementar un 45% els viatgers el 2028

Renfe invertirà 262,06 milions d'euros a Catalunya el 2021. "Buscaré la manera de penetrar millor en el teixit econòmic i social per poder créixer al servei del projecte de Renfe i de l'interès general", ha assegurat el president de la companyia, Isaías Táboas, en l'acte "Renfe, un motor per a la recuperació econòmica", organitzat pel Cercle d'Economia.La pandèmia ha generat una forta afectació en la companyia, que actualment té un 23% de la demanda prèvia a la crisi, deu punts per sota del nombre de viatgers registrats després del confinament. L'evolució del coronavirus també ha impactat en les previsions de la companyia, que preveu recuperar el nombre de viatgers entre 2022 i 2023.El president de l'empresa ha posicionat Renfe com un "motor de la recuperació econòmica" per la seva capacitat d'inversió productiva, resistència i vocació d'accelerar la digitalització i la internacionalització. La companyia calcula invertir 856,6 milions d'euros a tot l'Estat durant l'any que ve, més del doble de la inversió registrada fa un any.D'aquests, 308,9 milions d'euros es destinaran a la compra de nous trens; 174,7 milions a la millora del material; 140,7 milions als sistemes d'informació, digitalització de processos i altres actuacions orientades a la millora en l'experiència del client, i 109,6 milions a les grans reparacions. Així mateix, s'invertiran 67,1 milions en la seguretat en la circulació i 55,4 més en actuacions als tallers. De tot el pressupost, l'empresa destinarà un 30% a Catalunya.Renfe té en marxa licitacions amb un valor de 3.832 milions d'euros per adquirir 320 trens declarats com obligacions de servei públic (OSP). "La política de transports ha de canviar l'accent des de l'alta velocitat a la proximitat, perquè és el que comporta més i millor servei públic als ciutadans", ha afirmat el president de l'empresa. Táboas ha afirmat que la companyia farà un "esforç sense precedents" per renovar la meitat del parc mòbil, una "inversió productiva en vena" que generarà més de 50.000 llocs de feina.Per altra banda, l'empresa preveu destinar més de 700 milions d'euros a projectes de digitalització, entre 2020 i 2024. Aquesta inversió es destinarà a la plataforma integral de mobilitat com a servei (RaaS), la millora dels sistemes de protecció i seguretat física i tecnològica o la transformació digital per a l'eficiència de processos interns i serveis logístics de mercaderies, entre altres.Així mateix, la companyia preveu desenvolupar un projecte de descentralització de l'activitat cap a l'Espanya buida, amb l'objectiu de traslladar l'activitat a ciutats petites i mitjanes on el ferrocarril va tenir una importància "fonamental" en els seus inicis. Aquest projecte es preveu que creï 400 llocs de feina.La crisi del coronavirus ha tingut un fort impacte sobre l'activitat de la companyia. En el confinament, la demanda va caure un 99%. El nombre de viatgers es va anar recuperant progressivament i un cop es va acabar l'estat d'alarma Renfe va registrar una demanda del 32% respecte a l'any anterior. Els rebrots del mes d'agost han truncat l'evolució prevista per la companyia i, a 18 d'octubre, la demanda va arribar a un 23%. Táboas ha assegurat que el teletreball ha tingut un impacte "fonamental" en la caiguda del nombre de viatgers.Actualment, un 94% dels viatgers no tenen intenció de viatjar. La majoria d'aquests, un 38%, estan a l'expectativa de la situació; un 17% tenen por de quedar-se confinats en el lloc de destinació; un 15% no viatja per les restriccions, com el tancament de bars o restaurants, i un 7% considera que els allotjaments són insegurs. Un 4,5% atribueixen aquesta decisió a motius econòmics i un 3,2% a la por de viatjar en transport públic.En qualsevol cas, la nova situació ha provocat un canvi en les previsions de la companyia. En un primer moment, Renfe preveia recuperar el nivell de viatgers de l'any passat en el quart trimestre de 2022. Aquesta estimació podria canviar en els pròxims mesos en funció de l'evolució de la pandèmia i l'aparició d'una vacuna o un medicament per curar el coronavirus.Per fer front a la nova situació, Renfe preveu incrementar l'eficiència del servei. Un dels principals projectes de la companyia és Renfe as a Service (RaaS), que ha de proporcionar cent milions d'euros addicionals entre 2020 i 2024. La companyia està buscant un soci per desenvolupar aquesta iniciativa, una plataforma que ha de permetre a l'usuari donar resposta a totes les necessitats de mobilitat a través del mòbil.Táboas preveu llançar al mercat un "mínim producte viable" el 2021 i desenvolupar el projecte "a la seva plena potencialitat" en un parell d'anys més. En aquell moment. Renfe preveu que aquest servei associï a més de 3.000 empreses.Una altra de les alternatives de la companyia és donar sortida als més de 200.000 metres quadrats de sòl ubicats en antics tallers de Barcelona, Madrid, Múrcia o Burgos, entre altres. L'objectiu és utilitzar aquest espai perquè Renfe Mercaderies ampliï la cadena de valor i pugui oferir també un servei logístic.En altres casos, preveuen entrar en el servei de la immologística conjuntament amb altres socis. A Catalunya, la companyia disposa d'una parcel·la de 37.000 metres quadrats a Can Tunis, amb una nau de més de 5.000 metres quadrats disponible.Així mateix, Renfe també apostarà per la internacionalització. La companyia preveu ingressar 1.000 milions d'euros dels projectes en altres països el 2028, un 20% dels ingressos. Táboas ha assegurat que un dels punts forts de l'empresa per competir a escala internacional és la "versatilitat i l'eficiència".

