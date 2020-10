La División Azul i la «crisi» amb Rússia pels 10.000 soldats arriben a l'Eurocambra i al Congrés

Avui he presentat aquestes preguntes al @Congreso_Es respecte l’operació #Volkhov Veure’m la resposta i la voluntat del Gobierno per reacionar davant del procediment de batejar les operacions policials amb noms peculiars pic.twitter.com/tz8OcVdzmv — Ferran Bel i Accensi 🎗 (@Ferran_Bel) October 29, 2020

Algú mínimament raonable a Europa es creu que soldats russos haurien vingut a Catalunya a ajudar-nos si assolíem la independència? De veritat? Per si de cas, li hem demanat a la Comissió Europea si n’estaven al cas 👇 pic.twitter.com/BQqyiPNCP0 — Jordi Solé🎗 (@jordisolef) October 29, 2020

La batalla de Volhov va ser una de les més importants que va realitzar la División Azul de Franco en el marc de la Segona Guerra Mundial. Ara, aquesta gesta militar ha estat protagonista en ser batejada com l'Operació Volhov, un dispositiu judicial i policial de la Guàrdia Civil contra el finançament del procés català . La vinculació del seu nom amb el passat falangista ha indignat diverses formacions catalanes, que han volgut reclamar explicacions tant al Congrés dels Diputats com al Parlament Europeu.Preguntats per, la Guàrdia Civil va evitar explicar la raó del nom de l'operatiu. Un portaveu va assegurar que no en tenia "ni idea" del seu origen ni per què s'havia posat aquest.Junts per Catalunya demanarà al govern de Pedro Sánchez si el Ministeri de l'Interior tenia coneixement del nom de l'operació de la Guàrdia Civil i quina opinió li mereix a l'executiu de la Moncloa. Ferran Bel explica que estan a l'espera de "com reaccionarà el govern espanyol" davant d'aquest "nom tan peculiar". Des de la formació demanaran també si s'identificarà al responsable de batejar l'operació com a Volhov i si hi ha prevista cap mesura disciplinària.La División Azul i l'Operació Volhov també arribaran al Parlament Europeu. Els dos eurodiputats d'ERC i els tres de JxCat duran al pròxim plenari un conjunt de preguntes per recavar si la Comissió Europea i l'OTAN estaven al cas "dels 10.000 soldats russos que arribarien a ajudar la causa independentista en cas de ser proclamada la independència de Catalunya". A més, explicaran als dirigents europeus "si els sembla normal" que un operatiu de la Guàrdia Civil dugui el nom d'una batalla victoriosa del bàndol nazi. En la història moderna espanyola es fa referència a aquest riu rus, el Volhov, durant la Segona Guerra Mundial per evocar una de les batalles més destacades de la División Azul, la unitat de voluntaris de l'exèrcit espanyol va ser el cos militar de suport de Franco a l'Alemanya nazi de Hitler. Preguntada per, la Guàrdia Civil ha evitat explicar per quin motiu duu aquest nom l'operatiu del cos d'aquest matí de dimecres.Entre els anys 1941 i 1943, prop de 50.000 soldats espanyols van participar en diverses batalles del Front Oriental, totes en el marc del setge a Leningrad. La División Azul va destacar en diverses batalles, molt reivindicades avui dia pels seguidors franquistes i els ultres d'extrema dreta: Krasni Bor, la batalla de Possad i la batalla de Volhov. Per què poden haver triat aquest nom des de la Guàrdia Civil? La división rep les ordres de realitzar diverses intervencions durant la jornada del 16 de setembre de 1941 per obtenir informació i destruir posicions enemigues a l'altre costat del riu. Tot sota l'efecte sorpresa.La Guàrdia Civil ja ha protagonitzat altres nomenclatures polèmiques en operacions contra l'independentisme polític i civil. L'Operació Anubis de l'Institut Armat es va dur a terme el 2017 "per a frenar el referèndum de l'1 d'octubre", portada a terme durant la jornada del 20 de setembre. Anubis és el déu egipci que protegeix les tombes dels difunts i està estrictament associat amb la mort.

