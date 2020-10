Oriol Mitjà denuncia que el van vetar de la reunió d'experts del Govern

Molt trist després que he corroborat que algú va vetar la meva participació a la reunió d experts Covid amb el Govern aquest principi de setmana.



Qui deu haver estat? 🤔



Potser algú que no respon amb paraules i honestedat sinó amb mesures vexatòries i mequiaveliques. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) October 29, 2020

Altres notícies que et poden interessar

L'investigador Oriol Mitjà torna a carregar contra el Govern de la Generalitat per haver estat vetat de les reunions dels experts per frenar la pandèmia de coronavirus. A través d'una piulada al seu compte, l'infectòleg es pregunta qui pot haver estat el que l'ha deixat fora de les trobades organitzades per l'executiu català.Mitjà assenyala "algú que no respon amb paraules i honestedat sinó amb mesures vexatòries i maquiavèl·liques". No és el primer cop que l'investigador critica decisions o mesures del Govern -o dels seus voltants, com aquest veto de les reunions d'experts-. Es va mostrar en desacord amb moltes restriccions implementades per la Generalitat, que considera "insuficients".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor