El sector cultural, desesperat per les noves restriccions: «És un desastre, estem trinxats»

El sector cultural lamenta les noves restriccions del Govern per frenar la situació epidèmica de contagis de coronavirus, que suposa el tancament d'espais com teatres i cinemes. Els dos gremis coincideixen en el fet que la situació "és un desastre" i suposarà un retrocés en tots els esforços aconseguits durant els últims mesos d'adaptació a una normalitat irregular, canviant i que perjudica les programacions.El president del Gremi de Cinemes, Camilo Tarrazón, ha assegurat aquest dijous que "la decisió de tornar a tancar els cinemes i els espais culturals és un desastre" perquè "compromet tots els esforços de programació que estaven fets" i pel que fa als cinemes, les estrenes previstes.En declaracions a l'ACN, Tarrazón ha demanat al Govern que es faci realitat "el més ràpid possible" la partida cultural de 17,2 milions d'euros anunciada perquè "el sector cultural està trinxat amb situacions molt complicades".Tarrazón ha valorat les noves mesures de Govern per frenar el coronavirus, entre les quals hi ha la suspensió de les activitats escèniques i musicals, incloent-hi teatres, concerts i cinemes. Tarrazón ha afegit que si el Govern els trasllada que "no hi ha més remei" i que el creixement de la Covid-19 "és exponencial i està fora de control" s'haurà "d'acatar el tancament".La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Isabel Vidal, ha considerat el tancament dels teatres com una "molt mala notícia", però ha celebrat que per primera vegada s'acompanyi la decisió d'un pla de rescat. Tot i això, creu que l'ajuda hauria de ser superior.Vidal ha valorat les noves mesures de Govern per frenar el coronavirus, entre les quals hi ha la suspensió de les activitats escèniques i musicals, incloent-hi teatres, concerts i cinemes. "El públic ens ha respost i ara ens tornem a quedar sense el públic i necessitem ajuda i un canvi estructural del sistema teatral i cultural a Catalunya", ha dit, en declaracions a l'ACN.

