L'última funció: la cultura tanca llançant un crit d'ajuda

L'última funció, l'últim concert,...L'activitat cultural ha quedat avui pràticament aturada i almenys fins d'aquí a quinze dies. Entre les noves mesures decretades pel Govern per frenar el coronavirus s'hi ha inclòs el tancament de teatres, auditoris, sales de concerts i també cinemes, i només podran obrir els museus, sales d'exposicions i galeries d'art, però amb un 30% d'aforament.Les biblioteques tindran l'activitat limitat al servei de préstec.



Les noves restriccions afecten festivals i cicles com Sala Bcn, Temporada Alta o el Festival de Jazz de Barcelona, que acabava d'arrancar. El sector cultural va protestar ahir amb vehemència a través de les xarxes i amb una concentració a les portes de la Conselleria de Cultura contra a la decisió de l'executiu.

Altres notícies que et poden interessar

L'entrada en vigor de les noves mesures restrictives del Govern tindrà un gran impacte en el món cultural. Les activitats escèniques (els teatres, auditoris i sales de concerts) queden en suspens per un període d'almenys quinze dies. La majoria de teatres de Barcelona i de Catalunya havien engegat la temporada recentment i amb dificultats per les restriccions d'aforament que ja imperaven, i la incertesa sobre l'evolució de la pandèmia.A més, una sèrie de festivals teatrals i musicals també es veuen afectats pel tancament ordenat des del Procicat. Entre ells el gironí Temporada Alta, que ha suspès totes les funcions presencials durant quinze dies, o el Festival de Jazz de Barcelona, que tot just va arrencar dimecres, i ahir s'acomiadava temporalment amb un concert de Sílvia Pérez Cruz a la Sala Barts. El Ciutat Flamenco, el Festival de Jazz de Terrassa, el Festival Acròbates de l'Hospitalet de Llobregat, i el cicle Sala Bcn al Castell de Montjuïc, són altres cites que queden temporalment suspeses, o ja cancel·lades.L'altra cara de la moneda són els arxius, els museus, les galeries d'art i les sales d'exposicions. Juntament amb les biblioteques, aquests equipaments també estan afectats per les noves mesures, però no han de tancar. Els primers es poden mantenir oberts, ara amb una reducció de l'aforament fins a un màxim del 30%. Les biblioteques, al seu torn, tenen l'activitat limitat al servei de préstec, de manera semblant a les primeres fases del desconfinament, abans de l'estiu. I pel que fa a les llibreries, en tant que comerços, poden seguir obertes sempre i quan no tinguin una superfície superior als 800 metres quadrats.El sector cultural va alçar la veu ahir mateix contra les noves mesures, tant a través de les xarxes com amb una concentració al davant mateix del Departament de Cultural. A molts l'anunci els va agafar per "sorpresa", i ha causat incomprensió en la mesura que la cultura ha estat recentment declarada bé essencial. "És paper mullat", expressaven ahir un centenar de professionals de les arts escèniques indignats amb la decisió del Govern i convençuts que el tancament tindrà un impacte molt petit en la contenció del virus. Altres reclamaven mesures econòmiques "a l'alçada" per pal·liar el tancament cultural.En aquest sentit, la plataforma Actua Cultura es va sumar més tard a les reivindicacions amb un comunicat on demana que que s'implementin ja les mesures econòmiques "pal·liatives" per fer front a la crisi generada per la covid-19 "a la major brevetat i amb la major eficàcia".De la seva banda, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va posar en valor també ahir els 17,2 MEUR que el Govern ha aprovat concedir a la Cultura dins del paquet d'ajudes extraordinàries activades en paral·lel a les noves restriccions a la mobilitat i la interacció social. Sobre les mesures, Ponsa, va assegurar que des del seu departament han "lluitat fins al darrer moment" per tal de minimitzar el cop en el sector, però que les dades sanitàries els han obligat a tancar activitats.La consellera també es va mostrar esperançada que d'aquí a quinze dies s'hagi pogut reobrir l'activitat cultural. "Ens fixem aquest horitzó i els experts ens diuen que és possible", va apuntar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor