Els veïns de Penitents a Barcelona s'organitzen per no perdre els parcs del barri

Veïns dels barris de Penitents i Vallcarca de Barcelona, al barri de Gràcia, s'han organitzat per intentar evitar la pèrdua de dues zones verdes. Es tracta dels Jardins del Doctor Comas i Llaberia, a l'avinguda Vallcarca, i els jardins entre la Ronda de Dalt i la Carretera de l'Arrabassada. En el primer cas, l'Ajuntament preveu fer-hi un institut i, en el segon, 34 habitatges socials per a gent gran. Per frenar els dos projectes, han creat l'Associació de Veïns Vallcarca-Penitents i s'han sumat a la nova Federació de Barris de Gràcia, on ja hi ha set associacions més.Entre els arguments per oposar-se a la pèrdua d'aquestes dues zones verdes, els veïns insisteixen en la proximitat amb la Ronda de Dalt, que està exclosa de la Zona de Baixes Emissions. "Aquest és un barri molt dens i amb un flux altíssim de vehicles de tot tipus", recorden, reivindicant que els nivells de contaminació provocats pel trànsit han de ser contrarestats per l'existència de zones verdes.A banda d'exercir de pulmó, els veïns també argumenten que les zones verdes serveixen de punt de trobada i socialització en un barri molt envellit. "Ens sorprèn que l'Ajuntament defensi els espais verds com una de les seves prioritats i ara faci això", diu la secretària de l'associació, Anna Soler.Soler explica que van ser coneixedors dels projectes quan van veure operaris treballant en els dos espais. "A partir d'aquí ens vam reunir amb el districte i ens van insistir en les excel·lències del projecte, res més", explica. La secretària de l'associació recorda que als anys 90 l'Ajuntament va prometre "de paraula" que les zones verdes del barri es respectarien. Ara, lamenta que els projectes que tiren endavant no hagin estat consensuats.L'associació no s'oposa a la creació d'habitatge social però defensa que l'Ajuntament pot actuar primer en els més de 10.000 pisos buits a la ciutat, abans de construir-ne de nous. Pel que fa al nou institut, asseguren que seria prioritari invertir en el centre ja existent a la Vall d'Hebron.Amb el rellotge jugant-los en contra, els veïns que participen a l'associació demanen al consistori una "taula de diàleg" encapçalada pel regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia. Tot plegat per trobar una solució "sostenible" al conflicte.Des del districte, però, donen per fet que els projectes no s'aturaran. "No està previst modificar l'emplaçament previst per aquest edifici d'habitatges dotacionals", diuen, alhora que afirmen que el procés de licitació començarà aviat.Les mateixes fonts expliquen que el projecte disposa d'un informe ambiental favorable i que comptarà amb una àrea verda. També recorden que en un futur està prevista la cobertura de la Ronda de Dalt per crear noves zones verdes. A més, expliquen que les pistes de petanca de la zona es traslladen a un espai proper, a menys de 100 metres, a la cruïlla del passeig de la Vall d’Hebron amb el carrer Canaan.Les explicacions de l'Ajuntament, però, no satisfan els veïns. "El nou espai verd no es pot aprofitar. És estret i fa baixada", diu Soler. La secretària de l'associació també argumenta que el projecte de cobertura de la Ronda de Dalt "va per llarg" i considera que la zona coberta fins ara no es pot considera zona verda sinó una "plaça dura amb plantes". Soler explica que ara l'associació no tira la tovallola i es planteja mobilitzacions per aturar el projecte.

