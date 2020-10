La construcció de pisos i oficines manté el ritme Barcelona tot i la pandèmia

L'activitat promotora a Barcelona s'ha mantingut en els últims dotze mesos respecte a l'any anterior, malgrat la paralització de l'activitat durant el confinament. La capital catalana té actualment 261 projectes de promoció immobiliaris en curs, un 1% més que l'any anterior, segons l'informe 'Barcelona des del cel' elaborat per la consultora CBRE, de referència al sector.A la capital hi ha 134 grues actives, un increment del 21% respecte a 2019. El segment residencial concentra 192 projectes, un 74% del total, i el sector terciari el 16% restant. Els projectes d'oficines s'han duplicat en aquest any, mentre que l'activitat constructora al sector hoteler s'ha reduït a la meitat."L'activitat del mercat de la construcció a Barcelona l'any 2020 ha tingut un comportament estable respecte a l'any passat. Podem constatar que les construccions d'ús residencial han experimentat un lleuger retrocés que s'ha vist compensat per un increment de projectes terciaris", ha manifestat el director de l'oficina de CBRE Barcelona, Xavi Güell.En el sector terciari hi ha 42 projectes actualment en construcció, un increment del 20% respecte a l'any passat. El sector d'oficines té 33 projectes, gairebé el doble dels 17 registrats l'any passat, i 28 grues actives, 20 més que fa un any. En total, a Barcelona s'estan desenvolupant 365.000 metres quadrats de nova superfície d'oficines, un 60% més respecte a l'any anterior.De tots els projectes en construcció, 29 se situen al districte de Sant Martí, que es consolida com el barri amb més creixement de la ciutat. "L'activitat en aquesta zona és major a causa del desenvolupament d'oficines en 22@", ha assegurat la responsable de Research de CBRE Barcelona, Marta Tarrío, en una roda de premsa telemàtica.L'activitat constructora del sector hoteler és la que més s'ha vist afectada i s'ha reduït en un 50%. Actualment a Barcelona hi ha set projectes en desenvolupament que sumaran 650 habitacions al còmput total de la ciutat.El segment residencial concentra la major part de l'activitat constructora de la ciutat i té 94 grues comptabilitzades, un 70% sobre el total de la ciutat. Així mateix, concentra 192 projectes en marxa, un 74% del total i un 3% menys que l'any passat. En total, hi ha 4.141 habitatges en construcció o rehabilitació, un volum un 10% superior a fa un any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor