Una empresa catalana envia flors als cementiris per evitar desplaçaments

Una de les poques excepcions a la prohibició de sortir del municipi dictada pel Govern és visitar els cementiris per Tots Sants. Però la pandèmia desaconsella les aglomeracions i els aforaments estan restringits. L'empresa emergent barcelonina Rosistirem hi ha vist un forat de negoci i ha activat un servei especial per enviar rams als cementeris i reduir desplaçaments en plena emergència sanitària."Lliurarem els rams triats al nínxol indicat, i podem arribar a tots els municipis de Catalunya, fins i tot els més petits", explica Pau Culillas, conseller delegat d'aquesta empresa. La idea d'aquesta start-up és que les famílies escullin el ram o la planta i seleccionin el cementiri i a quina persona volen que es col·loquin les flors. Per comprovar que s'han dipositat les flors, reben una fotografia un cop s'ha deixat el producte.La companyia va sorgir a l'abril, inspirada per la tristesa de no poder celebrar la diada de Sant Jordi regalant flors. Culillas tenia tot l'equip contractat per crear una aplicació de cites, però amb l'esclat del coronavirus va pivotar per enfocar-se en el negoci de les flors.Amb acords amb dos majoristes, l'empresa realitza els enviaments des d'un espai de dues plantes a Barcelona, amb punt de venda físic. "Ens serveix com a laboratori per conèixer les preferències dels clients i quines preguntes fan", apunta el creador de Rosistirem . La primera fita en la breu història del negoci va ser arribar a 4.129 llars per Sant Jordi. Poc després, pel Dia de la Mare van enviar 2.000 comandes.La floristeria assegura que envia en menys d'una hora les comandes a qualsevol punt del país, qualsevol dia de la setmana. "No es pot sortir al carrer per les restriccions i volem ser propers a la gent", argumenta Culillas. L'empresa destaca el seu vessant social, que es plasma en el fet que destina un euro de cada comanda a projectes socials com ara els del Banc dels Aliments. També ha donat fons a l'Observatori contra l'Homofòbia i la Creu Roja.

