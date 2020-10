Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha aïllat Catalunya per intentar frenar els efectes devastadors de la segona onada de la pandèmia del coronavirus. En paral·lel, els caps de setmana instaura un confinament perimetral per municipis: no es podrà abandonar el poble o ciutat des de divendres a les 6h fins al dilluns a la mateixa hora.La circulació entre municipis, doncs, queda prohibida, exceptuant alguns casos. Treballar, anar a classe, tornar a casa, examinar-se... Hi ha diverses accions que es troben al marge de la mesura. Per orientar els ciutadans, el Procicat ha elaborat una guia, per punts. Aquestes són totes les excepcions:El 31 d'octubre i 1 de novembre, per visitar cementiris dins la mateixa comarca del municipi de sortida.Activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.Permisos penitenciaris.Assistència a serveis sanitaris i socials.Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.Educació (anar a classe, ja sigui a la llar d'infants, l'escola o a la universitat).Retorn al lloc de residència en els supòsits anteriors.Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat...).Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment, sempre en territoris limítrofs.Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notaris.Renovació de permisos i documentació oficial, i tot tipus de tràmits administratius inajornables.Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor