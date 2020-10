Rússia considera «una absurditat» la interlocutòria del cas Volhov i assenyala l'Estat

‼️ Ojo: La información aparecida en los medios 🗞️ españoles 🇪🇸 sobre la llegada de 🔟 mil soldados rusos a Cataluña está incompleta 👇👇👇 pic.twitter.com/Y7v3GjlYVm — EmbajadaRusaES (@EmbajadaRusaES) October 28, 2020

El govern rus ha valorat com a "absurditat" la interlocutòria del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona que ha ordenat l'operació de la Guàrdia Civil contra el finançament del procés. En l'escrit s'afirma que Rússia hauria enviat 10.000 soldats a Catalunya si s'hagués declarat la independència. TV3 i el corresponsal a Moscou, Manel Alias, han aconseguit parlar amb portaveus de l'executiu de Vladimir Putin . Es mostren "sorpresos" amb l'Estat, ja que consideren un moviment maldestre i absurd fer aquestes afirmacions "quan volen internacionalitzar el seu punt de vista del procés català".A més a més, des del govern de Vladimir Putin asseguren que això només farà que perjudicar les relacions entre Espanya i Rússia. En declaracions a TV3, afirmen que "estan acostumats al fet que diversos països europeus facin servir aquesta mena d'arguments contraris als russos", però només resultat un inconvenient en les pròximes relacions diplomàtiques i no aporta cap prova real de la interlocutòria del jutge.L'ambaixada de Rússia a Espanya també va voler dir la seva sobre la més que sorprenent interlocutòria del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, que aquest dimecres al matí ha ordenat una operació de la Guàrdia Civil contra el finançament del procés , la qual s'ha saldat amb una vintena de detinguts i una trentena d'escorcolls.De l'escrit del jutge se'n desprèn que l'Institut Armat creu que el Kremlin estava darrere del procés en el marc d'una estratègia per desestabilitzar l'estat espanyol. De fet, arriba a afirmar que Rússia hagués enviat 10.000 soldats a Catalunya si Carles Puigdemont hagués declarat la independència. L'ambaixada russa a Madrid ha emès un sorprenent i irònic comunicat a través de les xarxes en què assegura que la informació difosa als mitjans "està incompleta".En concret, l'oficina diu que cal afegir dos zeros més a la xifra de soldats. És a dir, un milió. I afegeix que les tropes "havien de ser transportades per avions Mosca i Chato", aparells amagats en un "lloc segur" de Catalunya fins a rebre l'ordre xifrada d'actuar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor