La Generalitat Valenciana contracta 150 rastrejadors militars més per controlar els contagis

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Ministeri de Defensa destinarà 150 nous rastrejadors militars per treballar contra la pandèmia de coronavirus a la Comunitat Valenciana.Així ho ha avançat el cap de Consell en la sessió de control, en resposta a la síndica de PP, Isabel Bonig. La líder dels populars ha acusat el Botànic de retallar 11.145 professionals sanitaris en comparació a quan governava el Partit Popular.També ha assegurat Bonig que la Comunitat Valenciana està "millor" que altres perquè el Botànic "no fa tests". "Si no fem test, no vam detectar casos, si no detectem casos, no podem controlar-los i si no els controlem, el virus es deslliga, i quan es deslliga, llavors hi ha caos en gestió sanitària i ruïna econòmica". "És clar i meridià", ha asseverat.D'altra banda, ha insistit que el president va dir el 15 d'octubre que la Comunitat Valenciana estava "molt bé ", i que el dia 20 estava "com Milans del Bosch, demanant el toc de queda". A això, Puig li ha retret: "Jo no tinc res a veure amb Milans del Bosch, no s'equivoqui".En resposta a Bonig, Puig ha defensat que la Comunitat Valenciana "continua sent l'autonomia peninsular amb menys casos per habitant", però ha advertit: "Estem malament". També ha assegurat que la Generalitat ha realitzat en el que va de pandèmia més de 10.000 contractes, instal·lat el doble de llits hospitalaris i més de 400 respiradors.Així mateix, ha apuntat que va demanar perdó als sanitaris perquè "en els primers moments" no van tenir "la suficient capacitat inicial de resposta", però ha assegurat que la Comunitat "va ser la primera que va tenir material en qualitat i quantitat.