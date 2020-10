L'empresa catalana Àvida Biotech i la Universitat de Buffalo col·laboraran en vacunes assequibles

Altres notícies que et poden interessar

Àvida Biotech i el Center for Integrated Global Biomedical Sciences (CIGBS), de la Universitat de Buffalo, a l'estat de Nova York, han engegat una col·laboració per desenvolupar nous antivirals i vacunes per a malalties infeccioses com el dengue, el zika, el chikungunya i, possiblement, també el SARS-CoV-2.Els científics del centre nord-americà treballaran amb un nou antiviral d'ampli espectre que Àvida Biotech ha desenvolupat des del 2016. Una idea que aplega les dues institucions és garantir que els medicaments que salven vides siguin assequibles per a tothom. Un aspecte crucial i que l'actual pandèmia ha fet encara més candent.El principal projecte d'Àvida Biotech és desenvolupar una vacuna per al dengue, una infecció viral que causa 400 milions d'infeccions al món cada any. Àvida Biotech investiga un producte nou que s'administra per via oral i no requereix transport ni emmagatzematge en fred, la qual cosa li proporciona un avantatge competitiu. Àvida aportarà la seva experiència en el desenvolupament de fàrmacs al desenvolupament preclínic, així com pel que fa a estratègies per la interacció amb inversors i fonts de finançament per completar el desenvolupament preclínic de la vacuna del dengue i dels altres productes de la cartera d'Àvida Biotech."Aquesta és una gran oportunitat per al Centre de Ciències Biomèdiques Globals Integrades per col·laborar amb una empresa biotecnològica innovadora i abordar un repte de ciències biomèdiques que tindrà un gran impacte als països de renda mitjana i baixa", ha explicat el doctor Gene Morse, director del centre científic de Buffalo. Per la seva banda, Jesús Purroy, fundador i CEO d'Àvida Biotech, ha assegurat que "aquesta col·laboració ens permetrà treballar amb experts de primer nivell mundial i accelerarà la nostra feina de manera significativa".El Centre de Ciències Biomèdiques Globals Integrades de la Universitat de Buffalo (CIGBS) és una entitat internacional d'innovació que reuneix disciplines científiques amb un enfocament no tradicional per construir infraestructura de recerca que pugui escometre desafiaments globals i locals.Àvida Biotech és una empresa amb seu a Barcelona que desenvolupa vacunes i teràpies assequibles per a malalties desateses i emergents. Aborda qüestions com la salut global, les malalties relacionades amb la pobresa, la reducció de les desigualtats, els nous models de negoci en salut i l'aplicació de la innovació al desenvolupament social, amb un clar enfocament pediàtric.

