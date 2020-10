ERC guanyaria folgadament però l'independentisme no arribaria al 50%

Triomf folgat d'Esquerra a les eleccions catalanes del 14 de febrer, però amb l'independentisme per sota del 50% dels vots. És el que preveu el sondeig que Gesop, l'empresa que habitualment fa les enquestes de mitjans com El Periódico, ha fet públic aquest dijous al migdia.L'estudi preveu que els republicans aconsegueixin entre 35 i 36 escons, 3 ó 4 més dels que té ara i també una davallada de Junts, cosa que explicaria la victòria republicana. El nou partit de Carles Puigdemont aconseguiria entre 28 i 29 escons enfront dels 34 actuals. No pagaria però, segons apunta l'estudi, el trencament amb el PDECat, que no apareix a l'enquesta perquè, segons Gesop, "és citat per molt poques persones enquestades".Els independentistes que sí que tindrien un bon resultat són els de la CUP, que passarien de 4 a 8 escons. 47% dels vots pel sobiranisme i entre 71 i 73 per a les forces independentistes. Majoria absoluta en escons però no en vots. El mateix que el 2015 i el 2017.Pel que fa al camp unionista la gran novetat seria Vox, que irrompria amb cinc escons. Ciutadans tindria una gran davallada passant de 36 a 16 o 17 escons, el PSC seria tercera força amb 24 o 25 seients i el PP n'obtindria 7 ó 8. Els comuns se situarien en una forquilla entre 9 i 10 i el tripartit amb el PSC i ERC sumaria, però és una opció que uns i altres rebutgen.

